Когда солнце ловит блестящие елочные шарики, создается впечатление, будто светится все окно. Идеи 24 расскажут и покажут, как сделать ошеломляющий декор своими руками.

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Украшение из елочных шаров

Вам понадобится:

  • натяжная штанга;
  • хорошая и крепкая нить;
  • пластиковые праздничные украшения по вашему вкусу.

Купите недорогой натяжной стержень, соответствующий размеру вашего окна и закрепите его в оконную раму. Подготовьте нити и завяжите на них петли. К петельам прикрепите шарики и повесьте их на штангу.

Декор Идеи
Декорирование окна на рождественские праздники / Фото dans le lakehouse

Украшение с хвойными веточками

Необходимые материалы:

  • флористическая губка;
  • хвойные веточки;
  • гирлянда наружная;
  • украшения;
  • флористическая проволока;
  • вода.

Уложите несколько блоков смоченной флористической пены в оконную коробку или на подоконник. Далее пошагово вставьте в нее хвойные ветки. Сверху положите фонарики или украсьте другими светлячками, если близко нет доступа к электроэнергии. Флористической проволокой закрепите игрушки, бантики и другие украшения по своему вкусу.

Украшаем окно хвойной композицией / Пошаговый фотоурок Cassidy Garcia