Как оригинально подарить мандарины: 10 необычных идей
Мандарины – это фрукты, которые помогают создать праздничное настроение, наполнить дом приятным цитрусовым ароматом, а также они могут быть классным оригинальным подарком для каждого.
Идеи 24 советуют вам на новогодние и рождественские праздники дарить не просто мандарины в пакетике или мешке, а мандарины, которые оригинально упакованы или декорированные. Такой сюрприз порадует всех ваших родных.
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Мандариновое дерево
Фото pinterest
Елка из мандаринов
Фото kakpostroit
Мандарины вместе с другими сладостями в красивой прозрачной коробке или банке
Фото yapokupayu
Рождественский венок
Фото freepik
Стильные подарочные коробки с мандаринками
Фото halegroves
Оригинальные яркие букеты
Фото lepestoria
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Ароматический подарок из фруктов и специй
Фото idei-dekoru
Подарочный набор из мандаринов
Фото livemaster
Минисувениры из мандаринов
Фото vplate
Различные фигурки из мандаринов (например, ананас)
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