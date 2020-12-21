Мандарины – это фрукты, которые помогают создать праздничное настроение, наполнить дом приятным цитрусовым ароматом, а также они могут быть классным оригинальным подарком для каждого.

Идеи 24 советуют вам на новогодние и рождественские праздники дарить не просто мандарины в пакетике или мешке, а мандарины, которые оригинально упакованы или декорированные. Такой сюрприз порадует всех ваших родных. Читайте также: Почему не стоит выбрасывать кожуру мандаринов: 9 практических советов для быта Мандариновое дерево Фото pinterest Елка из мандаринов Фото kakpostroit Мандарины вместе с другими сладостями в красивой прозрачной коробке или банке Фото yapokupayu Рождественский венок Фото freepik Стильные подарочные коробки с мандаринками Фото halegroves Оригинальные яркие букеты Фото lepestoria Интересно: Мандарины – как правильно выбрать, польза и вред ароматных цитрусовых Ароматический подарок из фруктов и специй Фото idei-dekoru Подарочный набор из мандаринов Фото livemaster Минисувениры из мандаринов Фото vplate Различные фигурки из мандаринов (например, ананас)