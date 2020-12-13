Багато хто скаржиться, що нічого не встигає. Насправді у людей набагато більше часу, ніж вони думають – просто вони не вміють правильно його розподіляти.

Ідеї 24 підібрали правила, як організувати своє життя, щоб все встигати та більше відпочивати.

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1. Користуйтеся правилом двох хвилин

Якщо на виконання завдання потрібно дві хвилини або менше, його не можна відкладати. Наприклад, вам необхідно зателефонувати комусь. Розбирайтеся з такими справами відразу ж.



Справи на які не потрібно багато часу не відкладайте на потім / Фото pixabay

2. Оптимізуйте повсякденні завдання

Використовуйте прості правила, щоб витрачати менше часу. Наприклад, якщо у вас немає часу прибирати всю квартиру відразу, розділіть її на зони, коли та в який день ви прибираєте. Кожен раз, коли встаєте зі стільця або дивана, приберіть щось, що було не на своєму місці. Наводити порядок по трошечки простіше та набагато швидше. Збирайтеся з вечора. Підготуйте одяг і взуття, складіть все необхідне в робочу сумку. А ранковий час можна витратити на додатковий сон або читання.

3. Захищайте себе від спокус

Ми постійно піддаємося спокусі переглянути повідомлення, яке тільки-но прийшло, чи зайти в соцмережі. Тобто час витрачається даремно. Віднесіть телефон в сусідню кімнату або хоча б покладіть у сумку. Намагайтеся хоч якось убезпечити себе, коли вам потрібно попрацювати або зайнятися ще якимись справами, які вимагають концентрації.

4. Використовуйте правило "+1"

Коли займаєтеся якоюсь простою справою, спробуйте згадати ще одну задачу, яку можна виконати за кілька хвилин. Наприклад, миєте посуд – протріть заодно і плиту. Так ви привчите себе робити все швидше та оптимізуєте повсякденні процеси.



Хороші звички економлять час / Фото pixabay

5. Перевіряйте пошту тричі на день

Якщо ви постійно відволікаєтеся на кожний вхідний лист, ви мало що встигнете зробити. Набагато зручніше відключити повідомлення і заходити в пошту тільки в певний час. Наприклад, о 9, 13 і 16 годині.

6. Складайте списки завдань і розподіляйте справи за важливістю

Не намагайтеся тримати все в голові: це стомлює і підвищує ймовірність що-небудь переплутати. Записуйте робочі та особисті справи, які потрібно зробити протягом дня, і викреслюйте виконані.

Першими ставте найважливіші завдання, так справи будуть даватися швидше і простіше.



Розплануйте свій день / Фото pixabay

7. Позбавтеся від перфекціонізму

Зрозумійте, що неможливо все зробити ідеально. Ба більше, це навіть не потрібно. Деякі завдання важливіше зробити швидко, ніж доводити до досконалості. Візьміть за правило зупинятися, коли завдання виконане досить добре, і ставте собі жорсткі дедлайни, щоб не було бажання попрацювати над чимось "ще трохи".