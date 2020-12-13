Многие жалуются, что ничего не успевает. На самом деле у людей гораздо больше времени, чем они думают – просто они не умеют правильно его распределять.

Идеи 24 подобрали правила, как организовать свою жизнь, чтобы все успевать и больше отдыхать.

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1. Пользуйтесь правилом двух минут

Если на выполнение задания требуется две минуты или меньше, его нельзя откладывать. Например, вам необходимо позвонить кому-то. Разбирайтесь с такими делами сразу же.



Дела на которые не нужно много времени не откладывайте на потом / Фото pixabay

2. Оптимизируйте повседневные задачи

Используйте простые правила, чтобы тратить меньше времени. Например, если у вас нет времени убирать всю квартиру сразу, разделите ее на зоны, когда и в какой день вы убираете. Каждый раз, когда встаете со стула или дивана, уберите то, что было не на своем месте. Наводить порядок по чуть-чуть проще и гораздо быстрее. Собирайтесь с вечера. Подготовьте одежду и обувь, сложите все необходимое в рабочую сумку. А утреннее время можно потратить на дополнительный сон или чтение.

3. Защищайте себя от соблазнов

Мы постоянно подвергаемся соблазну пересмотреть сообщение, которое только что пришло, или зайти в соцсети. То есть время тратится впустую. Отнесите телефон в соседнюю комнату, или хотя бы положите в сумку. Старайтесь хоть как-то обезопасить себя, когда вам нужно поработать или заняться еще какими-то делами, которые требуют концентрации.

4. Используйте правило "+1"

Когда занимаетесь каким-то простым делом, попробуйте вспомнить еще одну задачу, которую можно выполнить за несколько минут. Например, моете посуду – протрите заодно и плиту. Так вы приучите себя делать все быстрее и оптимизируете повседневные процессы.



Хорошие привычки экономят время / Фото pixabay

5. Проверяйте почту три раза в день

Если вы постоянно отвлекаетесь на каждое входное письмо, вы мало что успеете сделать. Гораздо удобнее отключить сообщения и заходить в почту только в определенное время. Например, в 9, 13 и 16 часов.

6. Составляйте списки задач и распределяйте дела по важности

Не пытайтесь держать все в голове: это утомляет и повышает вероятность что-нибудь перепутать. Записывайте рабочие и личные дела, которые нужно сделать в течение дня, и вычеркивайте выполненные.

Первыми ставьте важнейшие задачи, так дела будут даваться быстрее и проще.



Распланируйте свой день / Фото pixabay

7. Избавьтесь от перфекционизма

Поймите, что невозможно все сделать идеально. Более того, это даже не нужно. Некоторые задачи важнее сделать быстро, чем доводить до совершенства. Возьмите за правило останавливаться, когда задача выполнена достаточно хорошо, и ставьте себе жесткие дедлайны, чтобы не было желания поработать над чем-то "еще немного".