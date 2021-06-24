Утім, існують способи досягти чудового ефекту без надзусиль. Зараз усе розкажемо.

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Як відмити решітку газової плити від жиру і нагару

Для початку потрібно визначити, з якого матеріалу виготовлена сітка газової плити: металевого, чавунного або сталевого.

Металеві емальовані решітки

Мають дуже гладку поверхню. Вони ж вважаються дуже "ніжними". Тому використовувати для чищення грубі механічні предмети заборонено. Оптимальним варіантом буде замочування або застосування посудомийної машини.



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Чавунні решітки

Дуже надійні та можуть витримувати набагато більше навантаження з боку високої температури та тиску важких предметів. Але чавунну решітку не можна замочувати у воді та заборонено застосовувати для чищення абразивні порошки. Кращим варіантом буде прожарювання.



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Сталеві решітки

Вони не тільки практичні та зносостійкі при регулярному використанні, але і можуть витримувати вплив будь-яких речовин, від яких інші матеріали отримали б серйозні пошкодження. Сталь можна чистити будь-яким способом.



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Способи відмивання:

Прожарювання

Кращий спосіб очищення чавунного матеріалу. Потрібно лише знайти місце, де можна розпалити багаття. Слід проявляти максимальну обережність, щоб не отримати опіки та не залишитися без очікуваного результату.



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Як прожарювати:

Підготувати місце для багаття. Зробити цегляні стовпчики з боків, покласти на них решітку. Розвести вогонь. Дочекатися зникнення жиру. Загасити вогонь, дати прутам охолонути, протерти їх вологою тканиною, видаливши останні сліди забруднення.

Цю процедуру також можна виконувати за допомогою паяльної лампи або прямо на газовій плиті.

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Використовуємо нашатирний спирт

Засіб відмінно допоможе відмити сталеву решітку газової плити. Він вимагає обережності, а також провітрювання приміщення після використання. Також потрібно знайти великий пакет, в якому можна буде все це зробити.



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Як діяти:

Зняти решітку з плити, розмістити її у ванні. Перелити нашатирний спирт в пульверизатор або будь-яку іншу місткість, що дозволяє розбризкувати рідину. Побризкати всі прути з кожного боку. Прибрати решітку в пакет, зав'язати його, щоб туди не надходило повітря. Почекати 2 години. Дістати, ретельно промити під водою, використовуючи жорстку губку. В результаті цих дій на виробі не повинно залишитися ні краплі жиру.

Використовуємо соду, гірчичний порошок, сіль та оцет

Найбільш безпечний спосіб для здоров'я людини та навколишнього середовища. Змішавши в рівних пропорціях всі перераховані інгредієнти, ви отримаєте очисний засіб, який впорається з будь-якими забрудненнями. Нанесіть отриману суміш на решітку газової плити та залиште на 3 – 5 годин. Після цього поверхню варто промити або просто протерти насухо.



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При видаленні плям пам'ятайте: