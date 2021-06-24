Впрочем, есть способы достичь отличного эффекта без сверхусилий. Сейчас все расскажем.

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Как отмыть решетку газовой плиты от жира и нагара

Для начала нужно определить, из какого материала изготовлена ​​сетка газовой плиты: металлического, чугунного или стального.

Металлические эмалированные решетки

Имеют очень гладкую поверхность. Они считаются очень "нежными". Поэтому использовать для чистки грубые механические предметы запрещено. Оптимальным вариантом будет замачивание или применение посудомоечной машины.



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Чугунные решетки

Очень надежные и могут выдерживать гораздо большую нагрузку со стороны высокой температуры и давления тяжестей. Но чугунную решетку нельзя замачивать в воде и запрещено применять для чистки абразивные порошки. Лучшим вариантом будет прожарка.



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Стальные решетки

Они не только практические и износостойкие при регулярном использовании, но и могут выдерживать воздействие любых веществ, от которых другие материалы получили бы серьезные повреждения. Сталь можно чистить любым способом.



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Способы отмывания:

Прокаливание

Лучший способ очистки чугунного материала. Нужно только найти место, где можно разжечь костер. Следует проявлять максимальную осторожность, чтобы не получить ожоги и не остаться без ожидаемого результата.



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Как прожаривать:

Подготовить место для костра. Сделать кирпичные столбики по бокам, положить на них решетку. Развести огонь. Дождаться исчезновения жира. Потушить огонь, дать прутьям остыть, протереть их влажной тканью, удалив последние следы загрязнения.

Эту процедуру можно выполнять с помощью паяльной лампы или прямо на газовой плите.

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Используем нашатырный спирт

Средство отлично поможет отмыть стальную решетку газовой плиты. Он требует осторожности, а также проветривания помещения после использования. Также нужно найти большой пакет, в котором можно будет все это сделать.



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Как действовать:

Снять решетку с плиты, разместить ее в ванной. Перелить нашатырный спирт в пульверизатор или любую другую емкость, позволяющую разбрызгивать жидкость. Обрызгать все прутья с каждой стороны. Убрать решетку в пакет, завязать его, чтобы туда не поступал воздух. Подождать 2 часа. Достать, тщательно промыть под водой, используя жесткую губку. В результате этих действий на изделии не должно остаться ни капли жира.

Используем соду, горчичный порошок, соль и уксус

Наиболее безопасный способ для здоровья человека и окружающей среды. Смешав в равных пропорциях все перечисленные ингредиенты, вы получите чистящее средство, которое справится с любыми загрязнениями. Нанесите полученную смесь на решетку газовой плиты и оставьте на 3 – 5 минут. После этого поверхность следует промыть или просто протереть насухо.



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При удалении пятен помните: