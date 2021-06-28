Як обрати якісну постільну білизну: 5 нюансів, що поліпшать ваш сон

Наприкінці кожного дня ми мріємо про комфортний відпочинок. Тому дуже важливо ретельно обирати не тільки матраци, а й постільну білизну.

Матеріал, щільність, колір – значення тут має все. Розповідаємо, як дібрати ідеальну постільну білизну, щоб ваш сон був міцним та здоровим.

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Колір



Колір та малюнок білизни мають важливе значення / Фото Unsplash

Оберіть колір, який буде вам до вподоби. Постіль, вигляд якої буде вас дратувати, точно не забезпечить вам здорового сну. При виборі також можете орієнтуватись на дизайн кімнати. Класичний білий комплект – чудовий варіант на всі випадки життя.

Запах



Понюхайте постіль в магазині, якщо є така можливість / Фото Unsplash

Не соромтесь понюхати постільну білизну. Тканина не має мати різких хімічних запахів. Якщо ви відчуваєте аромат фарби, краще такий комплект не купувати, адже він може швидко втратити свій колір.

Пошиття

Лайфхак для перевірки якості тканини: чим вища рекомендована температура прання, тим якісніший барвник. Якщо на етикетці вказано, що постіль можна прати при 60 і більше градусів – можете не сумніватись, що тканина якісна.



Зверніть увагу на шви / Фото Unsplash

Пошиття має важливе значення, тому варто добре придивитись до комплекту. Зверніть увагу: якісна білизна має подвійний рівний шов, а край тканини прихований всередину. Не рекомендуємо купувати виріб з одинарним швом і необробленим краєм, адже вони свідчать про низьку якість.

Нитка повинна бути міцною та відповідати кольору тканини.

Щільність тканини

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.



Чим більша щільність тканини, тим вона міцніша та якісніша / Фото Unsplash

Щільність тканини визначає якість білизни. Чим вища щільність переплетення волокна, тим міцніший матеріал, а, отже, тим довше він буде вам служити.

Визначити щільність матеріалу можна за допомогою кількості ниток на квадратний сантиметр. Ці дані ви можете знайти на упакуванні.

20 – 30 – невелика щільність (як правило, це батист);

35 – 40 – нижче середньої (таку щільність найчастіше має льон);

50 – 65 – середній показник (бавовна або льон);

65 – 80 – показник вище середнього (шовк із Туреччини);

85 – 120 – високощільна тканина (китайський шовк, бязь, сатин);

130 – 280 – дуже високий показник (японський шовк, сатин).

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Матеріал



Обирайте натуральні тканини / Фото Unsplash

Віддайте перевагу натуральній тканині. Та зазначимо, що синтетичні компоненти у складнику позитивно впливають на якість і довговічність матеріалу та не завдають ніякої шкоди здоров'ю. Тому не кваптесь відмовлятись від комплекту, якщо у його складі – не 100% натуральна тканина.

Одним із найпопулярніших матеріалів природного походження є бавовна, адже вона доступна в ціні і довготривала. Тому рекомендуємо вибрати постільний комплект із матеріалів, які є різновидом бавовни: сатин, бязь, перкаль, жаккард чи ранфорс. Також зверніть увагу на атлас, поплін, віскозу, бамбукове волокно, тенсел, шовк та льон.