Материал, плотность и цвет – все здесь имеет значение. Так как выбрать идеальное постельное белье, чтобы ваш сон был крепким и здоровым – рассказываем в нашем материале.

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Цвет



Цвет и рисунок белья имеют важное значение / Фото Unsplash

Выберите цвет, который придется вам по душе. Постель, вид которой будет вас раздражать, точно не обеспечит вам здорового сна. При выборе также можете ориентироваться на дизайн комнаты. Классический белый комплект – отличный вариант на все случаи жизни.

Запах



Понюхайте постель в магазине, если есть такая возможность / Фото Unsplash

Не стесняйтесь понюхать постельное белье. Ткань не должна иметь резких химических запахов. Если вы чувствуете аромат краски, лучше такой комплект не покупать, ведь он может быстро потерять свой цвет.

Лайфхак для проверки качества ткани: чем выше рекомендуемая температура стирки, тем более качественный краситель. Если на этикетке указано, что постель можно стирать при 60 и более градусов – можете не сомневаться, что ткань качественная.

Пошив



Обратите внимание на швы / Фото Unsplash

Пошив имеет важное значение, поэтому стоит хорошо присмотреться к комплекту. Обратите внимание: качественное белье имеет двойной ровный шов, а край ткани скрытый внутрь. Не рекомендуем покупать изделие с одинарным швом и необработанным краем, ведь они свидетельствуют о низком качестве.

Нить должна быть прочной и соответствовать цвету ткани.

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Плотность ткани



Чем больше плотность ткани, тем она прочнее и качественнее / Фото Unsplash

Плотность ткани определяет качество белья. Чем выше плотность переплетения волокна, тем прочнее материал, а, следовательно, тем дольше он будет вам служить.

Определить плотность материала можно с помощью количества нитей на квадратный сантиметр. Эти данные можно найти на упаковке.

20 – 30 – небольшая плотность (как правило, это батист)

35 – 40 – ниже среднего (такую ​​плотность чаще всего имеет лен)

50 – 65 – средний показатель (хлопок или лен)

65 – 80 – показатель выше среднего (шелк из Турции)

85 – 120 – высокоплотная ткань (китайский шелк, бязь, сатин)

130 – 280 – очень высокий показатель (японский шелк, сатин).

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Материал



Выбирайте натуральные ткани / Фото Unsplash

Отдайте предпочтение натуральной ткани. И отметим, что синтетические компоненты в составляющей части положительно влияют на качество и долговечность материала и не наносят никакого вреда здоровью. Поэтому не спешите отказываться от комплекта, если в его составе – не 100% натуральная ткань.