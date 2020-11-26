Выбор даже "мелких" вещей, как правило, занимает не один час свободного времени. Ведь нужно сравнить характеристики, возможности того или иного прибора, цены и т. д.

Накануне "черной пятницы" Идеи 24 подготовили для вас подборку практических товаров для дома, которые можно приобрести на AliExpress с приятной скидкой.

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1. Бесконтактный диспансер для мыла

Устройство работает автоматически, то есть не стоит ничего нажимать. Поднесите руку к дозатору и вы получите стандартную "порцию" мыла для мытья рук. Устройство не требует каких-то оригинальных средств. Подойдет любое жидкое мыло, размешанное с водой в пропорции 1:1.

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2. Светодиодная LED лента

Оригинальная вещь, которая станет классным элементом декора накануне Новогодних праздников. Имеет панель для переключения цветов, в которой встроенный датчик движения. Поэтому переключать цвет подсветки вы сможете только проведя у переключателя рукой.

Фото ed.1-tech

3. Очиститель воздуха

Незаменимая вещь для аллергиков, ведь полностью очищает воздух от загрязняющих частиц и поглощает 99,97% бытовой пыли. Устройство рассчитано на комнату, которая имеет площадь не более 10 квадратных метров.

Фото shpock

4. Зеркальные наклейки

Нужная вещь для тех, кто не имеет не только зеркала, но и места для него. Такие наклейки можно прикрепить на стене, шкафу, полочке и тому подобное. Вы можете выбрать наклейки разного размера и экспериментировать для обновления интерьера.

Фото romwe

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5. "Умная" лампочка

Благодаря ей вы сможете управлять светом даже не вставая с постели. Для этого стоит лишь установить специальное приложение. Так, лампочка может светиться многими цветами, яркость которых можно регулировать.

Фото dhgate

6. Светильник-ночник в виде месяца

Такой светильник вешается на стену, имеет чрезвычайно реалистичный дизайн и пульт управления. Замечательная вещь для детской комнаты или для спальни.

Фото aliexpress

7. Автомат для выдачи корма животным

Устройство выдает стандартную порцию корма тогда, когда миска домашнего любимца полностью опустела. Очень удобная и практичная вещь.

Фото aliexpress

8. Плед или тапочки с подогревом

Полезная вещь для тех, кто постоянно мерзнет и не хочет наступления зимы. В тапочки и плед встроенны USB-кабели, поэтому вы можете одновременно греться и заниматься нужными делами по дому или спать под теплым пледом.

Фото aliexpress

9. Электрическая турка для кофе

Удобная и практичная кофеварка, которая работает по принципу электрочайника. Удобно, легко, компактно.

Фото cezve

10. Термостойкое накрытия для газовой плиты

Благодаря такой находке вам не придется так часто мыть плитку, прилагая для этого много усилий. Стоит лишь периодически ополаскивать накрытия.

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