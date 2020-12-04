Світ дитини для дорослих залишається загадкою, тому питання: "Як облаштувати дитячу кімнату?" – турбує усіх люблячих батьків. Тут малюк проводить весь свій вільний час в іграх і пізнанні світу. Тому важливо обставити кімнату таким чином, щоб вашій дитині було комфортно в ній жити.

Ідеї 24 підготували поради, як правильно облаштувати дитячу кімнату.

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Формула затишного інтер'єру полягає в красі та порядку, і це стосується й дитячої кімнати. Важливо правильно обрати дизайн дитячої.

Творчий порядок

Привчіть малюка до порядку за допомогою дошки для малювання. Нині поширена ідея оформлення цілої стіни дитячих кімнат грифельною фарбою – це красиво і зручно, адже інтер'єр візуально розширюється завдяки контрасту світлих і темних відтінків колірної гами. До того ж дитина може малювати та робити позначки прямо на стінах.



Куточок для малювання принесе радість вашій дитині / Фото pinterest

Організація іграшок

Привчіть дитину розкладати іграшки на свої місця у ящики. Цим ви полегшите щоденне прибирання. А щоб дитина не забула, в який з ящиків покласти ляльку, а в який – маленьких звірів, просто наклейте на коробки ярлики з відповідними написами.



Навчіть дитину порядку і цим ви полегшите собі життя / Фото pinterest

Малюк, який живе на "горищі"

Меблі в дитячій кімнаті повинні бути зручними та функціональними. Тому практичнішим у дитячій буде ліжко-горище: воно влаштоване за принципом двоярусних моделей, тільки на місці нижнього ліжка розташований письмовий стіл або шафа. Це відмінний варіант, якщо у вас маленька кімната, адже ліжко-горище вигідно економить простір інтер'єру, не захаращуючи його.



Підбирайте меблі, які економлять простір / Фото pinterest

Маленькі хитрощі

Якщо інтер'єр дитячої не може похвалитися зайвими квадратними метрами, то використовуйте простір з вигодою. Зберігайте речі в пуфиках та ящиках. А книжкова шафа стане відмінним місцем для зберігання м'яких іграшок, адже з їх допомогою книги стоятимуть рівніше.



Використовуйте простір з вигодою / Фото pinterest