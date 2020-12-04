Мир ребенка для взрослых остается загадкой, поэтому вопрос: "Как обустроить детскую комнату?" – беспокоит всех любящих родителей. Здесь малыш проводит все свое свободное время в играх и познании мира. Поэтому важно обставить комнату таким образом, чтобы вашему ребенку было комфортно в ней жить.

Идеи 24 подготовили советы, как правильно обустроить детскую комнату.

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Формула уютного интерьера заключается в красоте и порядке, это касается и детской комнаты. Важно правильно выбрать дизайн детской.

Творческий порядок

Приучите малыша к порядку с помощью доски для рисования. Сейчас распространена идея оформления целой стены детской комнаты грифельной краской – это красиво и удобно, ведь интерьер визуально расширяется благодаря контрасту светлых и темных оттенков цветовой гаммы. К тому же, ребенок может рисовать и делать пометки прямо на стене.



Уголок для рисования принесет радость вашему ребенку / Фото pinterest

Организация игрушек

Приучите ребенка раскладывать игрушки на свои места в ящики. Этим вы облегчите ежедневную уборку. А чтобы ребенок не забыл, в какой из ящиков положить куклу, а в какой – маленьких зверят, просто наклейте на коробки ярлыки с соответствующими надписями.



Научите ребенка порядку и этим вы облегчите себе жизнь / Фото pinterest

Малыш, который живет на "чердаке"

Мебель в детской комнате должна быть удобной и функциональной. Поэтому очень практичной в детской будет кровать-чердак: она устроена по принципу двухъярусных моделей, только вместо нижней кровати расположен письменный стол или шкаф. Это отличный вариант, если у вас маленькая комната, ведь кровать-чердак выгодно экономит пространство интерьера, не загромождая его.



Подбирайте мебель, которая экономит пространство / Фото pinterest

Маленькие хитрости

Если интерьер детской не может похвастаться лишними квадратными метрами, то используйте пространство с выгодой. Храните вещи в пуфиках и ящиках. А книжный шкаф станет отличным местом для хранения мягких игрушек, ведь с их помощью книги стоять ровнее.



Используйте пространство с выгодой / Фото pinterest