Сегодня посмотрим на борщ немного под другим углом. Что же о нем говорят нутрициологи и диетологи? Так , Надя Андреева уверена, что польза супа, который, к слову, внесли в перечень вкуснейших в мире, зависит от того, как именно его приготовить. Поэтому он может оказать как негативное влияние на фигуру, так и положительное.

Это интересно Готовим дома ту самую картошку фри из McDonald's: рецепт, который покорит всех

Как не стоит варить борщ, если вы на диете (по мнению Андреевой)

приготовить бульон на неорганическом мясе;

обжарить лук и морковь на рафинированном подсолнечном, соевом или кукурузном масле;

добавить пару ложек муки, чтобы суп был гуще;

положить в борщ полкило картофеля;

подать с неорганической сметаной.

Секрет полезного борща по версии Нади Андреевой

По словам нутрициолога, она готовит овощной борщ или на костном бульоне из костей животных, которые всю жизнь паслись на пастбище. Добавляет лук, морковь и свеклу. А еще корень и стебли сельдерея, зеленый перец, много петрушки, укроп и разные корни. Не обходится без фасоли (белой или коричневой). Вместо картофеля Андреева использует корень сельдерея. Если хотите более сытный борщ, можно добавить кокосовые сливки или йогурт, но не сметану.

Читайте также Быстро, вкусно и низкокалорийно: как приготовить хлеб в микроволновке за 1 минуту



Рецепт борща от нутрициолога Нади Андреевой / Фото instagram

Текст публикации Нади Андреевой:

Борщ – вредно или полезно? Недавно в комментариях под одним из постов девушки обсуждали тему срывов. Одна из девушек оставила такой комментарий: "представьте себе девушку, которая собирается есть салаты и брокколи и через два дня срывается и оказывается перед тарелкой борща с хлебом". В моей голове возникло несколько вопросов:

Почему в нашем обществе здоровое питание ассоциируется только с салатом и брокколи? Почему борщ обязательно должен быть плохим? Борщ как печенье и хлеб – может влиять как положительно для здоровья, так и отрицательно. Всё зависит от того, как он приготовлен и из каких продуктов.

Есть несколько способов испортить борщ:

взять неорганическое мясо и сварить бульон

обжарить лук и морковь на рафинированном подсолнечном, соевом или кукурузном масле

добавить туда пару ложек муки, чтобы суп был гуще

положить в борщ полкилограмма картофеля

подать с неорганической сметаной

В таком случае борщ поддержит какие-либо воспалительные процессы в теле и вряд ли поддержит здоровье. Но борщ может быть отличным источником витаминов, клетчатки и пищи для наших бактерий.