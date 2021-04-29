Особенно опасны длинные и ночные поездки. Поэтому рассказываем, как не уснуть за рулем.

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Хорошенько выспитесь

Перед дальней дорогой хорошенько выспитесь. Но, если не успели этого сделать, то лучше сделайте остановку и поспите немного. А после пробуждения выпейте крепкого кофе – это поможет на несколько часов избавиться от назойливой сонливости за рулем.



Хороший отдых перед дорогой точно вам не помешает / Фото avtopark

Не расслабляйтесь

Поэтому лучше сесть ровно, выпрямив при этом спинку сиденья. Создать своеобразное дискомфортное состояние для организма.

Меняйте фокус зрения

Регулярно меняйте фокус зрения с дорожного полотна на встречный автомобиль, потом на приборы. В общем, нужно отвлекать притупленный взгляд от дороги.



Менять фокус зрения на дороге является обязательным требованием / Фото trans

Проветривайте салон

Периодически открывайте окна для проветривания салона, ведь свежий воздух всегда бодрит. Можно воспользоваться открытым окном и вывалить руку на встречные потоки воздуха. Это активизирует множество нервных окончаний, находящихся на ладони.

Включите радио в ночное время

В ночное время в машине желательно включить радио, где происходят периодические разговоры ди-джеев, крутят рекламные ролики. Однако стоит отказаться от быстрых монотонных ритмов и медленной, романтической музыки.



Включенное радио поможет вам сконцентрироваться и не уснуть за рулем / Фото avtopark

Остановитесь и умойтесь

Конечно, самый лучше вариант это сделать остановку и умыться, в зимний же период протереть влажной тряпкой лицо, затылок, шею.

Используйте пищу

Еще один хороший способ взбодриться в дорогие – еда. Сухарики, жвачки, орешки, маленькие конфеты тормошат организм. И чем ярче вкус закусок – тем лучше.



Отличный способ быть в тонусе за рулем / Фото pixabay

Купите лимон и апельсин

В цитрусовых содержится гликолевая кислота, которая обладает тонизирующим эффектом, а запах этих фруктов стимулирует нервную систему. Очистите апельсин или нарежьте лимон и разложите кожицу по панели.

Брызги цедры быстро смешаются с воздухом в салоне и наполнят его освежающим ароматом. Кислота не только вас взбодрит, но и повысит остроту ночного зрения.