10 неочевидних ознак того, що фільм вам не сподобається
Джерело:Boredpanda
Похід в кінотеатр завжди допомагає відпочити та розслабитись після важких буднів. Якщо ви вже запаслись попкорном, але не знаєте, який фільм вибрати – ми допоможемо не помилитись.
Хвилюєтесь, що фільм вам не надто сподобається, і похід в кінотеатр буде марною тратою грошей? Ідеї 24 розповідають про головні ознаки того, що кіно буде жахливим.
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Ознаки того, що фільм буде марною тратою грошей
Трейлер розкриває весь сюжет та головні сцени фільму.
Не марнуйте час, якщо вже все побачили у трейлері / Фото Boredpanda
Імена головних героїв на афіші більші, ніж назва фільму.
Назва має привертати увагу більше, ніж головні актори / Фото Boredpanda
Коли фільм знятий за мотивами Діснея.
Не витрачайте час на перероблення Діснея / Фото Boredpanda
Комедійний фільм, який має кілька трейлерів з однаковими жартами – поганий фільм.
Комедійний фільм з одним жартом / Фото Boredpanda
Якщо ви можете передбачити кінцівку після перегляду трейлеру, краще не витрачайте свій час.
Передбачувана кінцівка є ознакою нудного фільму / Фото Boredpanda
Ви будете розчаровані фільмом, у якому жінка оголюється в перші 10 – 15 хвилин.
Відверті сцени привертають увагу, але не роблять фільм цікавим / Фото Unsplash
Коли в першій сцені відбувається стрілянина чи бійка, і ви не можете зрозуміти, що відбувається, або хто в кого стріляє.
Незрозуміла бійка та нечіткі кадри – ознака поганого фільму / Фото Pinterest
Фільм буде жахливим, якщо його основна ідея та сюжет побудовані навколо одного героя, наприклад, історія про смайлик.
Історія про одного героя вас розчарує / Фото Boredpanda
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У трейлері з'являється дівчина, яка зосереджена на кар'єрі, але повертається в рідне місто, щоб знайти своє кохання.
Класичний сюжет нудного фільму / Фото Boredpanda
Коли супергерої мають врятувати світ, але рятують лише Америку.
Такі невідповідності розчарують вас / Фото Boredpanda