Хвилюєтесь, що фільм вам не надто сподобається, і похід в кінотеатр буде марною тратою грошей? Ідеї 24 розповідають про головні ознаки того, що кіно буде жахливим.

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Ознаки того, що фільм буде марною тратою грошей

Трейлер розкриває весь сюжет та головні сцени фільму.



Не марнуйте час, якщо вже все побачили у трейлері / Фото Boredpanda

Імена головних героїв на афіші більші, ніж назва фільму.



Назва має привертати увагу більше, ніж головні актори / Фото Boredpanda

Коли фільм знятий за мотивами Діснея.



Не витрачайте час на перероблення Діснея / Фото Boredpanda

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Комедійний фільм, який має кілька трейлерів з однаковими жартами – поганий фільм.



Комедійний фільм з одним жартом / Фото Boredpanda

Якщо ви можете передбачити кінцівку після перегляду трейлеру, краще не витрачайте свій час.



Передбачувана кінцівка є ознакою нудного фільму / Фото Boredpanda

Ви будете розчаровані фільмом, у якому жінка оголюється в перші 10 – 15 хвилин.



Відверті сцени привертають увагу, але не роблять фільм цікавим / Фото Unsplash

Коли в першій сцені відбувається стрілянина чи бійка, і ви не можете зрозуміти, що відбувається, або хто в кого стріляє.



Незрозуміла бійка та нечіткі кадри – ознака поганого фільму / Фото Pinterest

Фільм буде жахливим, якщо його основна ідея та сюжет побудовані навколо одного героя, наприклад, історія про смайлик.



Історія про одного героя вас розчарує / Фото Boredpanda

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У трейлері з'являється дівчина, яка зосереджена на кар'єрі, але повертається в рідне місто, щоб знайти своє кохання.



Класичний сюжет нудного фільму / Фото Boredpanda

Коли супергерої мають врятувати світ, але рятують лише Америку.



Такі невідповідності розчарують вас / Фото Boredpanda