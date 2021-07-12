Волнуетесь, что фильм вам не слишком понравится, и поход в кинотеатр будет пустой тратой денег? Идеи 24 рассказывают о главных признака того, что кино будет ужасным.

Интересно знать Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

Признаки того, что фильм будет пустой тратой денег

Трейлер раскрывает весь сюжет и главные сцены фильма.



Не тратьте время, если уже все увидели в трейлере / Фото Boredpanda

Имена главных героев на афише больше, чем название фильма.



Название должно привлекать внимание больше, чем главные актеры / Фото Boredpanda

Когда фильм снят по мотивам Диснея.



Не тратьте время на переработку Диснея / Фото Boredpanda

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Комедийный фильм, который имеет несколько трейлеров с одинаковыми шутками – плохой фильм.



Комедийный фильм с одной шуткой / Фото Boredpanda

Если вы можете предсказать концовку после просмотра трейлера, лучше не тратьте свое время.



Предполагаемая концовка является признаком скучного фильма / Фото Boredpanda

Вы будете разочарованы фильмом, в котором женщина обнажается в первые 10 – 15 минут.



Откровенные сцены привлекают внимание, но не делают фильм интересным / Фото Unsplash

Когда в первой сцене происходит стрельба или драка, и вы не можете понять, что происходит, или кто у кого стреляет.



Непонятная драка и нечеткие кадры – признак плохого фильма / Фото Pinterest

Фильм будет ужасным, если его основная идея и сюжет построены вокруг одного героя, например, история про смайлик.



История об одном герое вас разочарует / Фото Boredpanda

К теме "Мятежный путь" или "Школа выживания": культовые сериалы 2000-х, от которы х все были без ума

В трейлере появляется девушка, которая сосредоточена на карьере, но возвращается в родной город, чтобы найти свою любовь.



Классический сюжет скучного фильма / Фото Boredpanda

Когда супергерои должны спасти мир, но спасают только Америку.