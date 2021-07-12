Волнуетесь, что фильм вам не слишком понравится, и поход в кинотеатр будет пустой тратой денег? Идеи 24 рассказывают о главных признака того, что кино будет ужасным.
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Признаки того, что фильм будет пустой тратой денег
Трейлер раскрывает весь сюжет и главные сцены фильма.
Не тратьте время, если уже все увидели в трейлере / Фото Boredpanda
Имена главных героев на афише больше, чем название фильма.
Название должно привлекать внимание больше, чем главные актеры / Фото Boredpanda
Когда фильм снят по мотивам Диснея.
Не тратьте время на переработку Диснея / Фото Boredpanda
Комедийный фильм, который имеет несколько трейлеров с одинаковыми шутками – плохой фильм.
Комедийный фильм с одной шуткой / Фото Boredpanda
Если вы можете предсказать концовку после просмотра трейлера, лучше не тратьте свое время.
Предполагаемая концовка является признаком скучного фильма / Фото Boredpanda
Вы будете разочарованы фильмом, в котором женщина обнажается в первые 10 – 15 минут.
Откровенные сцены привлекают внимание, но не делают фильм интересным / Фото Unsplash
Когда в первой сцене происходит стрельба или драка, и вы не можете понять, что происходит, или кто у кого стреляет.
Непонятная драка и нечеткие кадры – признак плохого фильма / Фото Pinterest
Фильм будет ужасным, если его основная идея и сюжет построены вокруг одного героя, например, история про смайлик.
История об одном герое вас разочарует / Фото Boredpanda
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В трейлере появляется девушка, которая сосредоточена на карьере, но возвращается в родной город, чтобы найти свою любовь.
Классический сюжет скучного фильма / Фото Boredpanda
Когда супергерои должны спасти мир, но спасают только Америку.
Такие несоответствия разочаруют вас / Фото Boredpanda