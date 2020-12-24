Незабаром Новий рік. Як завжди в переддень свята багато клопотів. Купа витрачених нервів та сили на приготування до свята. Адже хочеться, щоб все було на висоті.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть зменшити до мінімуму години витрачені на кухні.

Читайте також: Як оптимізувати свій час, щоб все встигати: 7 порад

Виберіть формат вечері та декор

Для великої компанії друзів краще влаштувати фуршет із закусками. А з сім'єю можна провести традиційну вечерю з гарячими стравами та десертом.



Фото pixabay

Подумайте про сервування та декор

Купіть серветки, зубочистки та інші потрібні дрібниці. Дістаньте та огляньте столовий посуд. Можливо, його варто помити та протерти – краще не відкладати це рутинне заняття на день свята.

Оригінально прикрасити стіл можна за допомогою природних матеріалів, наприклад шишок і ялинових гілок.



Фото pixabay

Визначтеся з меню

Враховуйте чужі переваги, але не намагайтеся догодити абсолютно всім.

Підберіть рецепти. Зверніть увагу на швидкі страви зі зрозумілих інгредієнтів. Не ризикуйте приготуванням страви вперше. Адже можуть виникнути труднощі та продути будуть зіпсовані. А разом з ними зіпсований настрій та час.



Фото pixabay

Складіть план покупок і сходіть в магазин

За деякими даними, пік продажів в супермаркетах припадає на дні з 24 по 28 грудня. Постарайтеся купити частину продуктів до цього часу.

Напої, консерви, крупи, деякі види сирів, спеції та соуси не встигнуть зіпсуватися. Також заздалегідь варто придбати заморожені морепродукти, овочі та готове тісто.



Фото pixabay

Зробіть заготовки страв

Якщо ви задумали здивувати гостей домашніми настоянками, солоною рибою або, наприклад, овочами по-корейськи, почніть готувати їх заздалегідь. Цим стравам і напоям потрібно досить багато часу, щоб дійти до потрібного смаку.



Фото pinterest

Зробіть основу для коктейлів

Практично жодна новорічна ніч не обходиться без алкоголю. Якщо в цьому році ви плануєте пригощати гостей коктейлями, підготуйтеся вже зараз. Щоб в рази швидше змішувати напої, зробіть премікс – основу, в яку залишиться тільки додати лід або тонік. У закоркованій пляшці в холодильнику відмінно зберігаються сиропи, суміші соків і алкоголю.



Фото pinterest

Приготуйте та заморозьте частину страв

Не бійтеся заморозки! Деякі заготовки не втратять смак. Різні види начинок, нарізані овочі для гарніру, млинці та тісто для печива спокійно пролежать в морозильній камері більше як місяць. Можна буде використовувати їх і на "канікулах".



Фото pinterest

Що зробити за день до Нового року

Наріжте інгредієнти для салатів

Заздалегідь відваріть овочі та яйця, щоб вони встигли повністю охолонути, і підготуйте посудину з кришками для подрібнених продуктів.



Фото pinterest

Приготуйте гаряче, заправте салати

Витягніть м'ясо або рибу з холодильника за кілька годин до приготування. Поки готується основна страва, ви цілком встигнете закінчити салати та закуски.



Фото pinterest

Просіть про допомогу

Не соромтеся давати доручення членам сім'ї та друзям. На кухні завжди знайдеться справа під силу навіть дитині. Спільне приготування їжі зближує та може стати веселою частиною свята.



Фото pixabay

Перегляньте ставлення до святкової вечері

Новорічні свята – це можливість провести час з близькими, а не іспит на кухарські здібності. Так що спробуйте розслабитися та готуйте тільки у своє задоволення.



Фото pixabay