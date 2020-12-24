Скоро Новый год. Как всегда, в канун праздника много хлопот. Куча потраченных нервов и сил на приготовление к празднику. Ведь хочется, чтобы все было на высоте.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут свести к минимуму часы потраченные на кухне.

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Выберите формат ужина и декор

Для большой компании друзей лучше устроить фуршет с закусками. А с семьей можно провести традиционный ужин с горячими блюдами и десертом.



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Подумайте о сервировке и декоре

Купите салфетки, зубочистки и другие нужные мелочи. Достаньте и осмотрите столовую посуду. Возможно, ее стоит помыть и протереть – лучше не откладывать это рутинное занятие на день праздника.

Оригинально украсить стол можно с помощью естественных материалов, например шишек и еловых веток.



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Определитесь с меню

Учитывайте чужие предпочтения, но не пытайтесь угодить абсолютно всем.

Подберите рецепты. Обратите внимание на быстрые блюда из понятных ингредиентов. Не рискуйте приготовлением блюда впервые. Ведь могут возникнуть трудности, и продукты будут испорчены. А вместе с ними испорченное настроение и время.



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Составьте план покупок и сходите в магазин

По некоторым данным, пик продаж в супермаркетах приходится на дни с 24 по 28 декабря. Постарайтесь купить часть продуктов до тех пор.

Напитки, консервы, крупы, некоторые виды сыров, специи и соусы не успеют испортиться. Также заранее стоит приобрести замороженные морепродукты, овощи и готовое тесто.



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Сделайте заготовки блюд

Если вы задумали удивить гостей домашними настойками, соленой рыбой или, например, овощами по-корейски, начните готовить их заранее. Этим блюдам и напиткам нужно достаточно много времени, чтобы дойти до нужного вкуса.



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Сделайте основу для коктейлей

Практически ни одна новогодняя ночь не обходится без алкоголя. Если в этом году вы планируете угощать гостей коктейлями, подготовьтесь уже сейчас. Чтобы в разы быстрее смешивать напитки, сделайте премикс – основу, в которую останется только добавить лед или тоник. В закупоренной бутылке в холодильнике отлично хранятся сиропы, смеси соков и алкоголя.



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Приготовьте и заморозьте часть блюд

Не бойтесь заморозки! Некоторые заготовки не потеряют вкус. Различные виды начинок, нарезанные овощи для гарнира, блины и тесто для выпечки спокойно пролежат в морозильной камере больше месяца. Можно будет использовать их и на "каникулах".



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Что сделать за день до Нового года

Нарежьте ингредиенты для салатов

Заранее отварите овощи и яйца, чтобы они успели полностью остыть, и подготовьте сосуды с крышками для измельченных продуктов.



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Приготовьте горячее, заправьте салаты

Извлеките мясо или рыбу из холодильника за несколько часов до приготовления. Пока готовится основное блюдо, вы вполне успеете закончить салаты и закуски.



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Просите о помощи

Не стесняйтесь давать поручения членам семьи и друзьям. На кухне всегда найдется дело по силам даже ребенку. Совместное приготовление пищи сближает и может стать веселой частью праздника.



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Пересмотрите отношение к праздничному ужину

Новогодние праздники – это возможность провести время с близкими, а не экзамен на поварские способности. Так что попробуйте расслабиться и готовьте только в свое удовольствие.



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