Як не привезти з відпочинку зайві кілограми: 5 правил від дієтологів

Відпочинок – період, коли відпочиває і душа, і тіло. Хочеться нарешті забути про все, гарно виспатися та відірватися.

Однак це не привід запускати себе, своє тіло та здоров'я. Як харчуватися під час відпустки, щоб не привезти додому зайві кілограми, розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Безумовно, літо б'є всі рекорди за кількістю планів і пропозицій, але незалежно від цього, нагальне питання протягом року залишається в константі й звучить так: "Як же не набрати під час відпочинку і не привезти зайві кілограми як сувенір?"

– зазначили дієтологи.

Правила харчування під час відпустки

Правило №1

Не сприймайте відпустку, як останню можливість наїстися. Варто пам'ятати про правильну структуру вмісту тарілки:

½ – овочі, ягоди, фрукти, зелень;

¼ – складні вуглеводи (цільнозернова крупа, хліб, паста чи макарони);

¼ – білки (яйця, риба, сир, м'ясо, бобові, морепродукти).

Правило №2

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"

Пийте чисту питну воду. Саме з неї варто починати кожен день, а також не забувати багато пити протягом дня. І йдеться саме про воду, а не пиво, сидр, коктейлі чи соки.

Навіть під час відпочинку потрібно пам'ятати про правильне харчування / Фото Pixabay

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Правило №3

І у відпустці багато хто обирає лежачий спосіб життя. Однак не варто цього робити. Проводьте час активно. Це може бути плавання, велопрогулянки, променади, аквааеробіка, танці.

Правило №4

Якщо говорити про алкогольні напої, то безпечного дозування не існує. Однак якщо ви доповнюєте ними вечір, це може бути 1 келих для жінок або 2 келихи для чоловіків сухого вина чи міцного напою. Не забувайте при цьому пити воду.

Правило №5

На відпочинку, звичайно, є морозиво, десерти, стейки та смачні коктейлі. Це може займати 20% раціону, однак решту 80% мають бути здорові продукти: риба, птиця, овочі, ягоди. Тому завжди починайте прийом їжі саме з цих продуктів.