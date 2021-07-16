Так заморожувати ягоди не можна: 7 помилок, що зіпсують ваші заготовки

Наразі ми досхочу можемо смакувати літніми дарами. Але ж так хочеться скуштувати часточку літа й у холодну пору! Саме для цього ми й виділяємо чорницям, малині та вишням місцинку в морозильній камері.

Дуже важливо правильно заморозити фрукти та ягоди, аби не розчаруватись взимку. Тому Ідеї 24 діляться найпоширенішими помилками, яких не варто припускатись.

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Помилки під час заморожування фруктів

Брудні фрукти та ягоди

Заморожувати ягоди потрібно лише у чистому вигляді. Після розморожування помити їх буде неможливо, тому доведеться викинути або їсти брудні.



Ретельно промийте фрукти перед заморожуванням / Фото Pinterest

Упакування та маркування

Не використовуйте харчову плівку для заморожування ягід. Придбайте спеціальні контейнери або вакуумні пакети. Навіть при низьких температурах запах може поширюватись, і ваша полуниця з ароматом риби буде смакувати зовсім по-іншому. До того ж харчова плівка на морозі втрачає еластичність і рветься. Не забудьте також придбати наліпки та вписати дату заморозки на кожному контейнері.



Придбайте спеціальні контейнери або вакуумні пакети для заморожування / Фото Pinterest

Заморозити персики та абрикоси

Якщо заморозити персики та абрикоси у свіжому вигляді, вони стануть темними. Ці фрукти потрібно вміти правильно обробляти перед заморожуванням. Для цього поділіть персики на половинки, викладіть у пластиковий контейнер і залийте сиропом (200 грамів цукру на 1 літру води).



Персики залийте сиропом, а тоді заморожуйте / Фото Etnosoft

Яблука

Яблука також не рекомендується заморожувати у свіжому вигляді. Якщо ви хочете зберігати продукт у морозильній камері, потрібно перетворити його у пюре.

Швидкість заморожування

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Якщо ваша морозильна камера має функцію "швидке заморожування", обов'язково скористайтесь нею. Чим швидше замерзнуть ягоди, тим краще збережеться їхня структура та утвориться менше кристалів льоду.

Великі порції

Не рекомендуємо зберігати ягоди у морозилці великими порціями. Якщо їх розморожувати та заморожувати кілька разів, щоб взяти трошки з великої посудини, вони втратять структуру і смак. Розподіліть скільки продукту у місткості, скільки вам знадобиться на один раз.



Заморожуйте фрукти у маленьких контейнерах / Фото Deliciouslyraw

Ягоди у цукрі

Якщо ви хочете заморозити полуницю у цукрі, вам варто знати, як це правильно зробити. Ягоди потрібно добре вимити та видалити плодоніжки. Складіть трохи у більшу посудину, додайте цукру і перемішайте. Коли полуниця почне виділяти сік, перекладіть її у пластиковий контейнер, в якому хочете заморозити.

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Ягоди з кісточками

Обов'язково виймайте кісточки з вишень, черешень та слив перед заморожуванням. Малину, смородину, аґрус, полуницю та ожину перед тим, як відправляти у морозильну камеру, потрібно перебрати та викинути зайві листочки.



Витягніть кісточки з ягід перед тим, як поставити їх у морозилку / Фото Pixabay