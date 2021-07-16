Очень важно правильно заморозить фрукты и ягоды, чтобы не разочароваться зимой. Поэтому Идеи 24 делятся самыми распространенными ошибками, которые не стоит допускать.

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Ошибки при заморозке фруктов

Грязные фрукты и ягоды

Замораживать ягоды нужно только в чистом виде. После размораживания помыть их будет невозможно, поэтому придется выбросить или есть грязные.



Тщательно промойте фрукты перед заморозкой / Фото Pinterest

Упаковка и маркировка

Не используйте пищевую пленку для замораживания ягод. Приобретите специальные контейнеры или вакуумные пакеты. Даже при низких температурах запах может распространяться, и ваша клубника с ароматом рыбы будет смаковать совсем по-другому. К тому же пищевая пленка на морозе теряет эластичность и рвется. Не забудьте также приобрести наклейки и вписать дату заморозки на каждом контейнере.



Приобретите специальные контейнеры или вакуумные пакеты для замораживания / Фото Pinterest

Заморозить персики и абрикосы

Если заморозить персики и абрикосы в свежем виде, они станут темными. Эти фрукты нужно уметь правильно обрабатывать перед замораживанием. Для этого разделите персики на половинки, выложите в пластиковый контейнер и залейте сиропом (200 г сахара на 1 литр воды).



Персики залейте сиропом, а потом заморозьте / Фото Etnosoft

Яблоки

Яблоки также не рекомендуется замораживать в свежем виде. Если вы хотите хранить продукт в морозильной камере, нужно превратить его в пюре.

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Скорость замораживания

Если ваша морозильная камера имеет функцию " быстрая заморозка ", обязательно воспользуйтесь ею. Чем быстрее замерзнут ягоды, тем лучше сохранится их структура и образуется меньше кристаллов льда.

Большие порции

Не рекомендуем хранить ягоды в морозилке большими порциями. Если их размораживать и замораживать несколько раз, чтобы взять немного с большой емкости , они потеряют структуру и вкус. Распределите сколько продукта в емкости, сколько вам понадобится на один раз.



Замораживайте фрукты в маленьких контейнерах / Фото Deliciouslyraw

Ягоды в сахаре

Если вы хотите заморозить клубнику в сахаре, вам следует знать, как это правильно сделать. Ягоды нужно хорошо вымыть и удалить плодоножки. С ложите немного в большую посуду, добавьте сахара и перемешайте. Когда клубника начнет выделять сок, переложите ее в пластиковый контейнер, в котором хотите заморозить.

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Ягоды с косточками

Обязательно вынимайте косточки из вишен, черешен и слив перед замораживанием. Малину, смородину, крыжовник, клубнику и ежевику перед тем, как отправлять в морозильную камеру, нужно перебрать и выбросить лишние листочки.