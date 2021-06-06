Ми пропонуємо 3 найкращих способи для заморожування полуниць. Обиріть той, який вам підходить найбільше.

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Правильно заморозивши полуниці, узимку ви отримаєте шматочок літа, який подарує вам не лише класні емоції, а й вир свіжого смаку та аромату.

Спосіб 1. Заморожування цілих ягід

Заморожуючи полуниці в такий спосіб можна отримати взимку цілі та максимально красиві ягоди, які порадують око навіть найвибагливішому гурману.

Для цього знадобиться тарілка, яку варто обгорнути поліетиленовим пакетом. На невеликій відстані одна від одної варто розкласти полуниці, які попередньо варто помити, відірвати "хвостики" і осушити за допомогою паперових рушників. Тепер усе відправляємо в морозильну камеру, щоб ягоди замерзли. Після цього пакет герметично зав'язуємо і кладемо в морозильну камеру на тривалий термін.

Це дуже зручний спосіб, адже дає можливість заморожувати полуниці порційно.

Заморожування цілих ягід дозволяє зберегти корисні властивості ягід / Фото Berryworld

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Спосіб 2. Заморожування полуниць із цукром

Після заморожування полуниці стають менш солодкими. Тому якщо ви хочете взимку дістати з морозильної камери соковиті солодкі ягоди, цей спосіб ідеальний для вас.

Для цього варто спочатку ретельно промити ягоди, відірвати кінчики, обсушити паперовими рушниками й розкласти на тарілку, застелену харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом. Злегка заморозити ягоди, а потім пошарово викладати в контейнер. Кожен шар в ємності варто посипати дрібним цукром або цукровою пудрою. Пропорційно для заморожування 1 кілограма полуниць у такий спосіб знадобиться 200 грамів цукру.

Цілі ягоди можна заморожувати з цукром / Фото Berryworld

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Спосіб 3. Заморожування полуничного пюре

Спочатку полуниці потрібно підготувати до заморожування. Тобто помити, повідривати кінчики, обсушити й перетерти блендером або іншим зручним способом до стану пюре.

Після цього за бажанням до ягід можна додати цукор (на 1 кілограм полуниць всипати 300 грамів цукру). Готову масу відправляємо в контейнер і ставимо в морозильну камеру.

Найпоширеніший спосіб заморожування полуниць / Фото Berryworld