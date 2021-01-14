Навіть якщо ви найкращий чоловік на світі, рано чи пізно вам зустрінеться той, хто буде вас дратувати. Не переживайте, якщо вам хтось не подобається. Всі ми різні. І така реакція нагадує нам про те, що ніхто не ідеальний. У тому числі й ми самі.

Ідеї 24 підготували 8 секретів спілкування з людьми, які вас дратують.

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Не приймайте все близько до серця

Дуже часто ми просто неправильно розуміємо людину. Можливо, вона просто не зовсім точно висловила свою думку. Будьте вище цього, сконцентруйтеся, не звертаючи уваги на неадекватну реакцію співрозмовника.



Не дозволяйте образливим словам досягти мети та заволодіти вашим серцем / Фото ukrmedia

Змиріться з тим фактом, що ви не зможете вжитися з усіма

Це нормально. Коли комусь ви подобаєтеся, а хтось вас і на дух не переносить. Це не означає, що з вами або з іншими щось не так. Просто у кожного з нас свої переваги.

Говоріть спокійно

Наша манера спілкування часто набагато важливіша того, що саме ми говоримо. Діалог не повинен бути агресивним. Краще використовувати пропозиції, що починаються зі слів "я", "мені", "мене", наприклад: "Мене дратує, коли ти так робиш. Чи не міг би ти діяти по-іншому?" Швидше за все, співрозмовник прислухається до вас і також висловить свою думку.



У будь-якій ситуації зберігайте спокій / Фото ukrmedia

Спробуйте зрозуміти співрозмовника

Придивіться, і, можливо, ви зрозумієте мотиви їх вчинків або навіть візьмете для себе якусь корисну пораду.

Не варто злитися, якщо для критики на вашу адресу дійсно є вагома причина. Просто повірте на слово і візьміть критичне зауваження на озброєння.

Потрібно бути ввічливим щодо інших людей. Таким чином, ви залишитеся при своїй думці, збережете спокій і перевага буде на вашому боці.



Іноді варто прислухатися до співрозмовника / Фото ukrmedia

Тримайте свої емоції під контролем

Тільки від вас залежить ваша реакція на ту чи іншу ситуацію. Не піддавайтеся, якщо хтось зачіпає вас або намагається роздратувати. Іноді "посміхаємося і махаємо" – це найкращий метод.

Розставте пріоритети

Ви повинні вирішити, що для вас важливіше. Чи хочете ви дійсно підтримувати спілкування з тією або іншою людиною або ж краще сконцентруватися, наприклад, над чимось іншим.



Подумайте, чи варто витрачати свій час заради людини, яка вас не цінує / Фот ukrmedia

Пам'ятайте, ви самі творець свого щастя

Якщо вас сильно хвилюють чиїсь слова, розберіться в собі.

Не порівнюйте себе з іншими, адже всі ми різні. Частіше нагадуйте собі про свої досягнення і не дозволяйте нікому зіпсувати вам настрій через якусь дрібницю!