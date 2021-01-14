Даже если вы самый лучший человек на свете, рано или поздно вам встретится тот, кто будет вас раздражать. Не переживайте, если вам кто-то не нравится. Все мы разные. И такая реакция напоминает нам о том, что никто не идеален. В том числе и мы сами.

Идеи 24 подготовили 8 секретов общения с людьми, которые вас раздражают.

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Не принимайте все близко к сердцу

Очень часто мы просто неправильно понимаем человека. Возможно, он просто не совсем точно выразил свое мнение. Будьте выше этого, сконцентрируйтесь, не обращая внимания на неадекватную реакцию собеседника.



Не разрешайте оскорбительным словам достичь цели и завладеть вашим сердцем / Фото ukrmedia

Смиритесь с тем фактом, что вы не сможете ужиться со всеми

Это нормально. Когда кому-то вы нравитесь, а кто-то вас и на дух не переносит. Это не значит, что с вами или с другими что-то не так. Просто у каждого из нас свои предпочтения.

Говорите спокойно

Наша манера общения часто намного важнее того, что именно мы говорим. Диалог не должен быть агрессивным. Лучше использовать предложения, начинающиеся со слов "я", "мне", "меня", например: "Меня раздражает, когда ты так делаешь. Не мог бы ты действовать по-другому?" Скорее всего, собеседник прислушивается к вам и также выскажет свое мнение.



В любой ситуации сохраняйте спокойствие / Фото ukrmedia

Попробуйте понять собеседника

Присмотритесь, и, возможно, вы поймете мотивы его поступков или даже возьмете для себя какой-то полезный совет.

Не стоит злиться, если для критики в ваш адрес действительно есть веская причина. Просто поверьте на слово и возьмите критическое замечание на вооружение.

Нужно быть вежливым в отношении других людей. Таким образом, вы останетесь при своем мнении, сохраните спокойствие и преимущество будет на вашей стороне.



Иногда стоит прислушаться к собеседнику / Фото ukrmedia

Держите свои эмоции под контролем

Только от вас зависит ваша реакция на ту или иную ситуацию. Не поддавайтесь, если кто-то зацепляет вас или пытается вывести из себя. Иногда "улыбаемся и машем" – это лучший метод.

Расставьте приоритеты

Вы должны решить, что для вас важнее. Хотите ли вы действительно поддерживать общение с тем или иным человеком, или лучше сконцентрироваться, например, над чем-то другим.



Подумайте, стоит ли тратить свое время ради человека, который вас не ценит / Фот ukrmedia

Помните, вы сами творец своего счастья

Если вас сильно волнуют чьи-то слова, разберитесь в себе.

Не сравнивайте себя с другими, ведь все мы разные. Чаще напоминайте себе о своих достижениях и не позволяйте никому испортить вам настроение через какую-то мелочь!