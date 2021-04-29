То ж ми дамо вам кілька порадам, які допоможуть заощадити власні кошти й не лише.

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Зробіть фото продуктів у холодильнику перед виходом

Щоб не купувати продукти, які є, перед тим як вийти, швидко сфотографуйте морозильну камеру, холодильник та комору, щоб ви могли перевірити, що у вас є.

Адже, швидше за все, опинившись посеред різноманіття продуктів, ви точно щось забудете придбати.





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Не йдіть до магазину голодним

Ніколи не робіть цього. Якщо ви ідете до магазину голодним, ви точно купите набагато більше непотрібних продуктів та витратите набагато більше грошей.



Хоча б перекусіть перед походом це дасть змогу чітко подумати, чим насправді ви годуватимете своє тіло протягом тижня.





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Візьміть багаторазові пакети

Такі торбинки продаються на касах магазинів, також їх можна придбати в інтернеті або пошити самому, це ще більше зекономить вам коштів. До того ж такі сумки для багаторазового використання, часто вміщують більше предметів.





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Дотримуйтеся зовнішнього периметра магазину

Центральна частина проходів у супермаркетах більш оздоблена і, як правило, дорога або наповнена не здоровими продуктами, тоді як зовнішній периметр – це завжди свіжа незапакована їжа.



Почніть з периметра і пройдіть шлях до молочних продуктів, м'яса. Після того, як ви закінчите ззовні, перейдіть до внутрішніх проходів та тих продуктів, про які ви знаєте, що вони вам точно потрібні, наприклад, прянощі або соуси.





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Купуйте сезонні продукти

Сезонна продукція не тільки краще смакує, але і зазвичай коштує менше. Всім відомо, що помідор краще смакує влітку, а кабачок призначений для холодного зимового дня!



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Порівнюйте товари

Не варто необдумано довіряти яскравим акційним ярликам та рекламним оголошенням. Витратьте кілька хвилин на порівняння товарів: дуже часто акції приносять користь магазинам, але не покупцям.

Також будьте обережними у супермаркетах: маркетологи довго працювали, щоб ви купили більше, аніж треба.





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