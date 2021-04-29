Так мы дадим вам несколько советов, которые помогут сэкономить собственные средства и не только.

Читайте также: Есть и богатеть: 6 советов, которые помогут вам экономить на питании

Сделайте фото продуктов в холодильнике перед выходом

Чтобы не покупать продукты, которые уже есть, перед тем как выйти, быстро сфотографируйте морозильную камеру, холодильник и кладовую, чтобы вы могли проверить, что у вас есть.

Ведь, скорее всего, оказавшись среди многообразия продуктов, вы точно что-то забудете приобрести.



Фото central

Не идите в магазин голодным

Никогда не делайте этого. Если вы идете в магазин голодным, вы точно купите намного больше ненужных продуктов и потратите гораздо больше денег.



Хотя бы перекусите перед походом это позволит четко подумать, чем на самом деле вы будете кормить свое тело в течение недели.



Фото forbes

Возьмите многоразовые пакеты

Такие сумки продаются на кассах магазинов, также их можно приобрести в интернете или сшить самому, это еще больше сэкономит вам средства. Также такие сумки для многократного использования часто вмещаю больше продуктов.



Фото zdorovia

Придерживайтесь внешнего периметра магазина

Центральная часть проходов в супермаркетах более украшенная и, как правило, дорогая или наполнена не здоровыми продуктами, тогда как внешний периметр – это всегда свежая не запакованная пища.

Начните с периметра и пройдите путь к молочным продуктам, мясу. После того как вы закончите извне, перейдите к внутренним проходам и тем продуктам которые вы знаете, что вам точно нужны, например, пряности или соусы.



Фото central

Покупайте сезонные продукты

Сезонная продукция не только лучше подходит, но и обычно стоит меньше. Всем известно, что помидор лучше подходит летом, а кабачок предназначен для холодного зимнего дня!



Фото forbes

Сравнивайте товары

Не стоит необдуманно доверять ярким акционным ярлыкам и рекламным объявлением. Потратьте несколько минут на сравнение товаров: очень часто акции приносят пользу магазинам, но не покупателям.

Также будьте осторожны в супермаркетах: маркетологи долго работали, чтобы вы купили больше, чем надо.



Фото forbes