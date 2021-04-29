Так мы дадим вам несколько советов, которые помогут сэкономить собственные средства и не только.

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Сделайте фото продуктов в холодильнике перед выходом

Чтобы не покупать продукты, которые уже есть, перед тем как выйти, быстро сфотографируйте морозильную камеру, холодильник и кладовую, чтобы вы могли проверить, что у вас есть.

Ведь, скорее всего, оказавшись среди многообразия продуктов, вы точно что-то забудете приобрести.

Фото холодильника
Фото central

Не идите в магазин голодным

Никогда не делайте этого. Если вы идете в магазин голодным, вы точно купите намного больше ненужных продуктов и потратите гораздо больше денег.

Хотя бы перекусите перед походом это позволит четко подумать, чем на самом деле вы будете кормить свое тело в течение недели.

Поїжте
Фото forbes

Возьмите многоразовые пакеты

Такие сумки продаются на кассах магазинов, также их можно приобрести в интернете или сшить самому, это еще больше сэкономит вам средства. Также такие сумки для многократного использования часто вмещаю больше продуктов.

Використовуйте багаторазові пакети
Фото zdorovia

Придерживайтесь внешнего периметра магазина

Центральная часть проходов в супермаркетах более украшенная и, как правило, дорогая или наполнена не здоровыми продуктами, тогда как внешний периметр – это всегда свежая не запакованная пища.

Начните с периметра и пройдите путь к молочным продуктам, мясу. После того как вы закончите извне, перейдите к внутренним проходам и тем продуктам которые вы знаете, что вам точно нужны, например, пряности или соусы.

Дотримуйтеся зовнішнього периметру у магазині
Фото central

Покупайте сезонные продукты

Сезонная продукция не только лучше подходит, но и обычно стоит меньше. Всем известно, что помидор лучше подходит летом, а кабачок предназначен для холодного зимнего дня!

Купуйте сезонні продукти
Фото forbes

Сравнивайте товары

Не стоит необдуманно доверять ярким акционным ярлыкам и рекламным объявлением. Потратьте несколько минут на сравнение товаров: очень часто акции приносят пользу магазинам, но не покупателям.

Также будьте осторожны в супермаркетах: маркетологи долго работали, чтобы вы купили больше, чем надо. 

Абстрагуйтеся від маркетингу
Фото forbes