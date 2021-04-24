Як не обпекти пальці та ще 4 хитрості з минулого, що працюють і сьогодні

Час не стоїть на місці, тому те, що користувалося популярністю 20, 10 чи навіть 5 років тому зовсім втратило свою актуальність нині. Щоденно у світі з'являються нові винаходи, які покращують та полегшують наше життя.

Але є дещо вічне – лайфхаки наших мам, які ніколи не втратять своєї актуальності ще впродовж десятиліть.

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1. Газета для миття вікон

Попри те, що у світі існує велика кількість різних губок, ганчірок та щіток для миття вікон, газета й досі є незамінною річчю для багатьох господинь. Завдяки таким клаптикам паперу можна вдало позбутися на склі розводів та забезпечити вікнам привабливий блиск.

Газетою можна витирати розводи на вікнах / Фото 1m2

2. Шматочки мила

Господині, які використовують тверде мило, не викидають маленькі шматочки. Ці шматочки використовують до останнього або розігрівають і перетворюють у новий кусень мила. Дехто залишки загортає в екомішечки й використовує як мочалку. Наші мами такі шматочки загортали у капронову тканину і використовували для прання.

Ековикористання твердого мила / Фото Toybytoy

3. Зберігання цибулі

Люди, які раціонально розпоряджаються своїми фінансами й грамотно закуповують продукти, завжди дбають про кожен куплений товар. Тому у випадку глобальних закупок потрібно максимально розумно зберігати всі овочі та фрукти. Для тривалого зберігання цибулі й досі багато господинь використовують капронові колготи. Це сповільнює процес гниття.

Зберігання цибулі в колготах / Фото Market.korupciya

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4. Пакет з пакетами

Більшість людей починає піклуватися про планету. Саме тому багато хто використовує багаторазові сумки-шопери та екоторбинки. Проте є й такі люди, які лишень починають усвідомлювати шкоду поліетилену для природи. У них, як правило, є пакет з пакетами. Ці пакети періодично перуть, використовують по декілька разів і продовжують зберігати.

Прання пакетів / Фото Kp.md

5. Швидкий ремонт кришки для каструлі

Деякі кришки для каструль мали пластикові ручки, які з часом псувалися. Саме тому наші мами використовували звичайні корки. Такий лайфхак згодиться й у випадку, якщо ручка металева і вона нагрівається в процесі готування. Наявність корка допоможе уникнути опіків на пальцях.

Ремонт кришки / Фото Polsov