Но есть нечто вечное – лайфхаки наших мам, которые никогда не потеряют своей актуальности еще в течение десятилетий.
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1. Газета для мытья окон
Несмотря на то, что в мире существует большое количество различных губок, тряпок и щеток для мытья окон, газета до сих пор является незаменимой вещью для многих хозяек. Благодаря таким клочкам бумаги можно удачно избавиться на стекле разводов и обеспечить окнам привлекательный блеск.
Газетой можно вытирать разводы на окнах / Фото 1m2
2. Кусочки мыла
Хозяйки, которые используют твердое мыло, не выбрасывают маленькие кусочки. Эти кусочки используют до последнего или разогревают и превращают в новый кусок мыла. Некоторые остатки заворачивают в экомешочки и использует как мочалку. Наши мамы такие кусочки заворачивали в капроновую ткань и использовали для стирки.
Экоиспользование твердого мыла / Фото Toybytoy
3. Хранение лука
Люди, которые рационально распоряжаются своими финансами и грамотно закупают продукты, всегда заботятся о каждом купленном товаре. Поэтому в случае глобальных закупок нужно максимально разумно хранить все овощи и фрукты. Для длительного хранения лука до сих пор многие хозяйки используют капроновые колготы. Это замедляет процесс гниения.
Хранение лука в колготках / Фото Market.korupciya
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4. Пакет с пакетами
Большинство людей начинает заботиться о планете. Именно поэтому многие используют многоразовые сумки-шоперы и экосумки. Однако есть и такие люди, которые только начинают осознавать вред полиэтилена для природы. В них, как правило, есть пакет с пакетами. Эти пакеты периодически стирают, используют по несколько раз и продолжают хранить.
Стирка пакетов / Фото Kp.md
5. Быстрый ремонт крышки для кастрюли
Некоторые крышки для кастрюль имели пластиковые ручки, которые со временем портились. Именно поэтому наши мамы использовали обычные пробки. Также такой лайфхак пригодится и в случае, если ручка металлическая и она нагревается в процессе готовки. Наличие пробки поможет избежать ожогов на пальцах.
Ремонт крышки / Фото Polsov