Новогодние праздники – это время, когда можно отдохнуть, но через ленивый отдых и калорийные блюда, легко набрать лишние килограммы, от которых потом так трудно избавиться. Но этого можно не допустить, нужно лишь следовать советам и рекомендациям и праздники ваши оставят кучу приятных воспоминаний, а не сантиметров в талии.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам остаться в норме после праздников, при этом не моря себя диетами.

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1. Контролируйте количество калорий, которые вы едите

Если за новогодним столом вы отдадите предпочтение овощным салатам, вы увидите, что съесть лишнего просто не получится. Хотя и на одних салатах вы долго не протянете. Поэтому считайте калории.



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2. Включайте в рацион белки

Белки – главный "строитель" нашего тела и, в первую очередь, крепких, сильных мышц, счастливые обладатели которых практически никогда не сталкиваются с проблемой лишнего веса. Поэтому ешьте нежирное мясо, рыбу, морепродукты, яйца.



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3. Уменьшите порции

Ешьте очень маленькими порциями, ведь когда вы едите тяжелые и большие блюда, вашему организму трудно переваривать пищу, а желудок буквально увеличивается в размере.

Поэтому ешьте порции в ладошку: так даже калорийные блюда вряд ли смогут повредить вам или вашей талии.



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4. Алкоголь – по минимуму

Запомните, алкоголь заставляет нас всегда съедать больше, теряя меру в еде. Поэтому выпейте несколько бокалов шампанского. Но если застолье не обойдется без выпивки, обязательно пейте много воды: так вы сможете избежать опьянения, а заодно и переедания.



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5. Физические нагрузки

Физические упражнения способствуют ускорению обмена веществ, а быстрый метаболизм – ключевой фактор в поддержании изящной фигуры. Поверьте, ваше тело и даже ум будут весь следующий год очень признательны за то, что вы преодолели свою лень и вовремя вспомнили о здоровом образе жизни.



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6. Пейте много воды

Примерно 6-8 стаканов чистой негазированной воды в день – обязательный минимум, особенно в праздники, когда мы едим много соленой пищи и употребляем алкоголь. Выпивая достаточное количество воды, мы всегда выглядим свежими и бодрыми.



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7. Наслаждайтесь едой

Попробуйте есть как минимум двадцать минут – это поможет вам почувствовать, когда нужно остановиться.



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