З приходом холодів, хочеться відчувати себе у теплі та комфорті. Адже це так важливо для фізичного та морального відпочинку. І як, виявляється, такі елементарні та зовсім небанальні речі можуть зробити нас щасливішими.

Ідеї 24 зробили для вас добірку класних товарів з AliExpress, які зігріють вас у будь-яку погоду.

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Грілка для ніг

Милий дизайн пристрою сподобається дівчатам – відмінна ідея для новорічного подарунка. Грілка працює від USB-кабелю, який можна увімкнути до зовнішнього акумулятора, комп'ютера або прямо до електромережі.



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Грілки для рук

Оригінальні рукавички виготовлені з м'якого плюшу подбають про тепло ваших рук. Живиться грілка через USB, це зручно під час роботи за комп'ютером.



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Жилет

Жилет фасону унісекс має три температурні режими та працює в діапазоні від 25 до 45 ° C.



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Обігрівач для шиї та плечей

Комір з м'якої мікрошерсті живиться від мережі, нагріваючись до максимальної температури всього за кілька секунд. Управління здійснюється за допомогою контролера з LED-дисплеєм, на якому зображений вибраний режим.



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Багатофункціональна подушка

Портативний пристрій працює від павербанка і в складеному вигляді займає зовсім небагато місця, завдяки чому його зручно брати в поїздку.



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Високі шкарпетки з акумуляторами

Шкарпетки підтримують три температурні режими та заряджаються через USB від мережі, комп'ютера або павербанка. Шкарпетки виготовлені з еластичного бавовняного матеріалу і підходять на будь-який розмір ноги.



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Автомобільні чохли

Універсальні накладки на сидіння підійдуть для автомобілів будь-яких марок. Чохли надійно фіксуються за допомогою ременів і працюють від прикурювача у двох температурних режимах.



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Килимок для тварин

Цей оригінальний килимок зацікавить власників кішок і собак. Він нагрівається до 30 або 50 ° C і стає ідеальною підстилкою в холодну пору року.



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