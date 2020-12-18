С приходом холодов, хочется чувствовать себя в тепле и комфорте. Ведь это так важно для физического и морального отдыха. И как оказывается, такие элементарные и вовсе не банальные вещи могут сделать нас счастливее.

Идеи 24 сделали для вас подборку классных товаров с AliExpress, которые согреют вас в любую погоду.

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Грелка для ног

Милый дизайн устройства понравится девушкам – отличная идея для новогоднего подарка. Грелка работает от USB-кабеля, который можно подключить к внешнему аккумулятору, компьютеру или прямо к электросети.



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Грелки для рук

Оригинальные перчатки изготовлены из мягкого плюша позаботятся о тепле ваших рук. Питается грелка через USB, это удобно при работе за компьютером.



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Жилет

Жилет фасона унисекс имеет три температурных режима и работает в диапазоне от 25 до 45 ° C.



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Обогреватель для шеи и плеч

Воротник с мягкой микрошерсти питается от сети, нагреваясь до максимальной температуры всего за несколько секунд. Управление осуществляется с помощью контроллера с LED-дисплеем, на котором изображен выбранный режим.



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Многофункциональная подушка

Портативное устройство работает от павербанка и в сложенном виде занимает совсем немного места, благодаря чему его удобно брать в поездку.



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Высокие носки с аккумуляторами

Носки поддерживают три температурных режима и заряжаются через USB от сети, компьютера или павербанка. Носки изготовлены из эластичного хлопкового материала и подходят на любой размер ноги.



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Автомобильные чехлы

Универсальные накладки на сиденья подойдут для автомобилей любых марок. Чехлы надежно фиксируются с помощью ремней и работают от прикуривателя в двух температурных режимах.



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Коврик для животных

Этот оригинальный коврик заинтересует владельцев кошек и собак. Он нагревается до 30 или 50 ° C и становится идеальной подстилкой в холодное время года.



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