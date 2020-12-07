Дружба – це довготривалі стосунки, будувати їх часом буває нелегко, а коронавірус зробив це завдання ще складнішим.

Тому Ідеї 24 підготували поради, як полегшити пошук друзів.

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Наявність здорових дружних стосунків є великою цінністю у житті будь-якої людини, але з віком заводити нових друзів стає дедалі важче. Глобальна коронавірусна криза та повсякчасні локдауни теж не особливо сприяють розширенню соціального кола.

Старі друзі

Здивуйте свого давнього друга – неочікуваним дзвінком, подарунком, проведіть разом час так, як ви любите. У часи пандемії нам іноді так не вистачає теплих слів тих, з ким не можеш опинитись разом через певні обставини, тому зателефонуйте тим, хто в іншому місті або країні.



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Онлайн-курси

Нині більша частина людей, які бажають вчитися, перейшли в онлайн-режим. Можливо, й вам час спробувати пройти якийсь короткий курс та заодно знайти людей, з якими у вас вже є спільне хобі.



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Дитячі майданчики

Якщо ви часто гуляєте з дитиною, то дитячі майданчики – це завжди слушне місце для нових знайомств, хоч з боку і може здаватись, що єдина тема для обговорень – це діти. Але це не так.



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Сайти знайомства

Зазвичай вони асоціюються з пошуком знайомств для романтичних стосунків, але плюсом нашого часу є те, що ми чітко можемо окреслити наші потреби у простому спілкуванні. Інколи листування на сайті може перетворитись у корисне знайомство або справжню дружбу.



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Прогулянки з собакою

Усі, хто має собак, двічі на день виходять на прогулянку. Тому у вас буде привід познайомитися з власником іншого собаки. Такі прогулянки у приємній компанії завжди приносять позитив у найпохмуріший день, та й завжди можна поговорити про щось цікаве та отримати пораду щодо піклування про свого чотирилапого друга.



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Колеги з роботи

Якщо ви нещодавно змінили роботу, то нові колеги – це велике джерело знайомств та натхнення. А якщо ви вже працюєте довго на одному місці та всі співробітники хороші знайомі, можливо, варто познайомитися ближче та розповісти щось нове про себе?



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Книжкові клуби за інтересами

На жаль, не завжди є можливість обговорити тільки-но прочитану книгу-фільм-серіал із другом чи знайомим, адже є велика ймовірність, що він ще не прочитав / не переглянув той чи інший твір. Саме для цього існують клуби, в яких учасники домовляються про певний твір або фільм, знайомляться з ним, а потім обговорюють. Тому онлайн-зустрічі саме стануть у пригоді.



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