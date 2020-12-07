Дружба – это долговременные отношения, но строить их порой бывает нелегко, а коронавирус сделал эту задачу еще сложнее.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, как облегчить поиск друзей.

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Наличие здоровых дружественных отношений является большой ценностью в жизни любого человека, но с возрастом заводить новых друзей становится все труднее. Глобальный коронавирусный кризис и постоянные локдауны тоже не особенно способствуют расширению социального круга.

Старые друзья

Удивите своего давнего друга – неожиданным звонком, подарком, проведите вместе время так, как вы любите. Во времена пандемии нам иногда так не хватает теплых слов тех, с кем не можешь оказаться вместе в силу определенных обстоятельств, так позвоните тем, кто в другом городе или стране.



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Онлайн-курсы

Сейчас большинство людей, готовых учиться, перешли в онлайн-режим. Возможно, и вам пора попробовать пройти какой-то краткий курс и заодно найти людей, с которыми у вас уже есть общее хобби.



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Детские площадки

Если вы часто гуляете с ребенком, то детские площадки – это всегда хорошее место для новых знакомств, хотя со стороны и может показаться, что единственная тема для обсуждений – это дети. Но это не так.



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Сайты знакомства

Обычно они ассоциируются с поиском знакомств для романтических отношений, но плюсом нашего времени является то, что мы четко можем определить наши потребности в простом общении. Иногда переписка на сайте может превратиться в полезное знакомство или настоящую дружбу.



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Прогулки с собакой

Все, кто имеет собак, дважды в день выходят на прогулку. Поэтому у вас будет повод познакомиться с владельцем другой собаки. Такие прогулки в приятной компании всегда приносят позитив в мрачный день, и всегда можно поговорить о чем-то интересном и получить совет о том, как заботиться о своем четвероногом друге.



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Коллеги по работе

Если вы недавно сменили работу, то новые коллеги – это большой источник знакомств и вдохновения. А если вы уже работаете долго на одном месте и все сотрудники хорошие знакомые, возможно, стоит познакомиться поближе и рассказать что-то новое о себе?



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Книжные клубы по интересам

К сожалению, не всегда есть возможность обсудить только что прочитанную книгу-фильм-сериал с другом или знакомым, ведь есть большая вероятность, что он еще не прочитал / не пересмотрел то или иное произведение. Именно для этого существуют клубы, в которых участники договариваются об определенном произведение или фильм, знакомятся с ним, а потом обсуждают. Поэтому онлайн-встречи как раз то, что нужно.



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