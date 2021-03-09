Як навести порядок в гаражі: 7 простих порад

Основна причина, через яку в гаражі накопичується багато мотлоху і створюється безлад – неправильна та нераціональна оптимізація простору. Тому дуже важливо усі речі посортувати й після того поскладати на спеціальні полички чи у ящики.

Якщо ви прагнете швидко навести порядок у своєму гаражі, скористайтеся нашими лайфхаками. Усе, що вам потрібно під час прибирання: пластикові коробки, палети, дерев'яні дощечки, гарний настрій.

Читайте також: Де заховати гроші: 7 секретних місць, про які не здогадається жоден грабіжник

1. Пластикові коробки

Рекомендуємо придбати контейнери одного виду, але різних розмірів. Посортувавши усі дрібні деталі, відправте їх у різні контейнери. Візуально вигляд точно зміниться.

Дрібні деталі варто поскладати у пластикові ящики / Фото Yaencontre

2. Викрутки

Для того, щоб будь-яку викрутку можна було знайти максимально швидко, радимо зробити спеціальну поличку. Для цього варто взяти дерев'яну дощечку і зробити в ній багато отворів. Потім дощечку закріпіть до стіни й у кожен отвір відправте викрутку.

Оригінальний та креативний спосіб для складання викруток / Фото Godiygo

3. Кабелі

Кожен кабель треба спочатку розплутати, а потім акуратно скласти. Найпримітивніша полиця для складання кабелів – планка з гачками, на які можна вішати шнурі. Просто, легко і максимально практично.

Простий спосіб поскладати кабелі в гаражі / Фото Pinterest

4. Садові інструменти

Якщо ви хочете акуратно поскладати всі садові меблі, радимо використати різнокольорові палети. Для цього поставте їх до стіни й в утворений отвір між піддоном та стіною повставляйте лопати, граблі, сапи тощо.

Зробіть палети для свого гаража / Фото venusetjudes

Цікаво: Геніальні лайфхаки, які допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації

5. Залізні інструменти

Для того, щоб у вашому гаражі вмістилося якомога більше усіляких інструментів, грамотно оптимізуйте увесь простір. Так, на дверях ви можете розмістити магнітні смужки, до яких варто прикріпити плоскогубці, пасатижі, молотки тощо.

Окрім цього, на дверях можна закріплювати гачки для інструментів, виготовлених з інших матеріалів.

Магнітні смужки – це ідеальна річ у гаражі / Фото Zhihu

6. Цвяхи

Якщо у вас в гаражі є стелаж, радимо використати банки з металевими кришками. Кришки закріпіть до верхніх полиць, у банки відправте різні цвяхи, а потім банку закрийте закріпленою кришкою.

Дуже оригінально та практично / Фото Ehardhat

7. Планки та трубки

За допомогою підручних засобів можна створити так званий органайзер, завдяки якому ви зможете розділяти різноманітні планки та трубки. Для створення такого органайзеру потрібен великий тубус, а також дощечки для перегородок.

Оригінальний органайзер для гаража / Фото Pinterest