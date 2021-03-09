Основная причина, по которой в гараже накапливается много хлама и создается беспорядок – неправильная и нерациональная оптимизация пространства. Поэтому очень важно все вещи сортировать и после того сложить на специальные полки или в ящики.

Если вы хотите быстро навести порядок в своем гараже, воспользуйтесь нашими лайфхаками. Все, что вам нужно во время уборки: пластиковые коробки, поддоны, деревянные досточки, хорошее настроение.

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1. Пластиковые коробки

Рекомендуем приобрести контейнеры одного вида, но разных размеров. Отсортировав все мелкие детали, отправьте их в разные контейнеры. Визуально вид точно изменится.

Мелкие детали стоит сложить в пластиковые ящики / Фото Yaencontre

2. Отвертки

Для того чтобы любую отвертку можно было найти максимально быстро, советуем сделать специальную полочку. Для этого следует взять деревянную досточку и сделать в ней много отверстий. Затем доску закрепите к стене и в каждое отверстие отправьте отвертку.

Оригинальный и креативный способ для складывания отверток / Фото Godiygo

3. Кабели

Каждый кабель надо сначала распутать, а затем аккуратно сложить. Примитивная полка для складывания кабелей – планка с крючками, на которые можно вешать шнуры. Просто, легко и максимально практично.

Простой способ сложить кабели в гараже / Фото Pinterest

4. Садовые инструменты

Если вы хотите аккуратно сложить всю садовую мебель, советуем использовать разноцветные паллеты. Для этого поставьте их к стене и в образовавшийся проем между поддоном и стеной вставьте лопаты, грабли, тяпки и тому подобное.

Сделайте паллеты для своего гаража / Фото venusetjudes

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5. Железные инструменты

Для того чтобы в вашем гараже уместилось как можно больше всевозможных инструментов, грамотно оптимизируйте все пространство. Так, на дверях можно разместить магнитные полоски, к которым следует прикрепить плоскогубцы, пассатижи, молотки и т. д.

Кроме этого, на дверях можно закреплять крючки для инструментов, изготовленных из других материалов.

Магнитные полоски – это идеальная вещь в гараже / Фото Zhihu

6. Гвозди

Если у вас в гараже есть стеллаж, советуем использовать банки с металлическими крышками. Крышки закрепите до верхних полок, в банки отправьте различные гвозди, а затем банку закройте закрепленной крышкой.

Очень оригинально и практично / Фото Ehardhat

7. Планки и трубки

С помощью подручных средств можно создать так называемый органайзер, благодаря которому вы сможете разделять различные планки и трубки. Для создания такого органайзера нужен большой тубус, а также досточки для перегородок.

Оригинальный органайзер для гаража / Фото Pinterest