Якщо ваша шафа повна одягу, який ви не носите і вам важко знайти те, що потрібно, якщо одягу настільки багато, що він вивалюється з шафи –, це ознаки, які вказують на те, що потрібно прибрати та викинути непотрібні речі.

Ідеї 24 підготували поради, як позбутися власного одягу.

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Поставте собі 7 запитань щодо власної шафи

Запитайте себе про кожну річ у своїй шафі:

Чи люблю я це?

Чи люблю я це? Чи ношу я це?

Це той одяг, який я хочу?

Чи зручно мені в ньому?

Чи зручне взуття, щоб ходити?

Чи має він вигляд?

Чи підходить?

Подумайте про кожен пункт. Не жалійте щось викинути, чи віддати. Якщо вам важко чи шкода вибрати, що залишити, а що ні, попросіть когось із друзів, кому ви довіряєте. Місце у вашій шафі обмежене, не будьте "плюшкіним". Навчіться позбавлятися непотрібних речей.

Знайдіть, кому ви будете дарувати одяг



Не потрібна вам річ стане комусь у пригоді / Фото unsplash

Вам буде набагато простіше прибрати у шафі, якщо ви знаєте кому подаруєте одяг. Заздалегідь домовтеся, що ви принесете одяг, таким чином після прибирання у шафі, ви зможете одразу ж віддати одяг.

Використовуйте скриньку для пожертв



У скриньку пожертв віддають лише чисті речі / Фото unsplash

Свій одяг ви можете поставити у скриньку пожертв. Якщо речі брудні чи зіпсовані, то краще їх нікому не віддавайте. Це буде не гарно з вашого боку. У скриньку пожертв віддавайте речі, які мають нормальний вигляд, а не "На тобі Боже, що мені не гоже".

Здійснюйте щотижневе прибирання



Регулярно займайтесь прибиранням у вашій шафі / Фото unsplash

Чим частіше ви заглядаєте в шафу, тим вам буде легше прибирати. Виділяйте по 10-15 хвилин. на тиждень для розміщення речей на своє місце: почепіть на вішалку, поставте одяг, що впав, на місце.

Все це займе набагато менше часу, ніж ви думаєте, якщо регулярно займатись цим.

Сортуйте свій одяг за сезонами



Спростіть собі вибір речей, розкладіть їх за сезонами / Фото unsplash

Є чотири простих кроки:

Дістаньте все з шафи. Потім витріть стелажі, пропилососьте їх. Швидко позбирайте все, що маєте комусь віддати, чи попрати. Речі, які носите іншого сезону, покладіть глибше у шафу. Ті, що зараз, попереду. Віднесіть речі до хімчистки, не затягуйте з цим.

Розподіляючи одяг по сезонах раз у два місяці ви зекономите час, коли вам щось потрібно знайти.

Збільште простір для зберігання



Складайте все компактно і у вас буде більше місця / Фото unsplash

Чи користуєтесь ви куточками вашої шафи? Ви можете вмістити набагато більше, збільшивши доступний простір для зберігання, наприклад: повісивши найбільш зношені прикраси та шарфи на рівні очей. Подумайте про придбання недорогих стелажів, якщо у вашій шафі їх ще немає, або використовуйте підвісні ящики та органайзери для взуття, щоб максимально використати ваш простір.

Накопичуючи одяг, вам буде важко з ним попрощатися



Не бійтеся прощатися з речами / Фото unsplash

Запитайте себе, чи тримаєтесь ви за одяг з будь-якої з цих причин:

Ця річ для вас дорога.

Ви витратили на одяг велику суму грошей.

Ви можете одягнути це колись – але хто знає, коли це буде?

Це зрозумілі причини "триматися" за одяг, але факт залишається фактом: у вас є обмежений простір для зберігання одягу. Якщо вам річ дуже дорога, наприклад, весільна сукня, знайдіть місце для зберігання, крім вашої шафи. Для інших двох категорій:, якщо ви більше як рік не одягали річ, позбудьтеся її. Хоча це може бути важко.