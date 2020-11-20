Если ваш шкаф полный одежды, которую вы не носите и вам трудно найти то, что нужно, если одежды настолько много, что она вываливается из шкафа – это признаки, которые указывают на то, что нужно убрать и выкинуть ненужные вещи.

Идеи 24 подготовили советы, как избавиться от собственной одежды.

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Поставьте себя 7 вопросов относительно собственного шкафа

Спросите себя о каждой вещи в своем шкафу.

Люблю я это?

Или ношу я это?

Это то одежда, которую я хочу?

Удобно мне в ней?

Удобная обувь, чтобы ходить?

Как она выглядит?

Подходит?

Подумайте о каждом пункте. Не жалейте: или выбросьте, или отдайте. Если вам трудно и вы не можете выбрать, что оставить, а что нет, попросите кого-то из друзей, кому вы доверяете. Место в вашем шкафу ограничено, не будьте "Плюшкиным". Научитесь избавляться от ненужных вещей.

Найдите, кому вы будете дарить одежду



Ненужная вам вещь кому-то пригодится​ / Фото unsplash

Вам будет гораздо проще убрать в шкафу, если вы знаете, кому подарить одежду. Заранее договоритесь, что вы принесете одежду, таким образом после уборки в шкафу, вы сможете сразу же отдать ее.

Используйте ящик для пожертвований



В ящик пожертвований отдаются, только чистые вещи​ / Фото unsplash

Свою одежду вы можете поставить в ящик пожертвований. Если вещи грязные или испорчены, то лучше их никому не отдавайте. Это будет некрасиво с вашей стороны. В ящик пожертвований отдавайте вещи, которые имеют нормальный вид, а не "На тебе Боже, что мне негоже"

Совершайте еженедельную уборку



Регулярно занимайтесь уборкой в вашем шкафу​ / Фото unsplash

Чем чаще вы заглядываете в шкаф, тем вам будет легче убирать. Выделяйте по 10-15 минут в неделю для размещения вещей на свое место: повесьте на вешалку, поставьте одежду на место.

Все это займет гораздо меньше времени, чем вы думаете, если регулярно заниматься этим.

Сортируйте свою одежду по сезонам



Упростите себе выбор вещей, разложите их по сезонам / Фото unsplash

Есть четыре простых шага:

Достаньте все из шкафа. Затем вытрите стеллажи, пропылесосьте их.

Быстро соберите все, что есть кому отдать, или постирать.

Кстати, одежду другого сезона, положите глубже в шкаф. Ту, что сейчас, впереди.

Отнесите вещи в химчистку, не затягивайте с этим.

Распределяя одежду по сезонам раз в два месяца вы сэкономите время, когда вам что-то нужно найти.

Увеличьте пространство для хранения



Составляйте все компактно и у вас будет больше места​ / Фото unsplash

Пользуетесь ли вы уголками вашего шкафа? Вы можете вместить гораздо больше, увеличив доступное пространство для хранения, например повесив наиболее изношенные украшения и шарфы на уровне глаз. Подумайте о приобретении недорогих стеллажей, если в вашем шкафу их еще нет, или используйте подвесные ящики и органайзеры для обуви, чтобы максимально использовать ваше пространство.

Накапливая одежду, вам будет трудно с ними расстаться



Не бойтесь расставаться с вещами / Фото unsplash

Спросите себя, держитесь ли вы за одежду с любой из этих причин:

Эта вещь для вас дорога.

Вы потратили на одежду большую сумму денег.

Вы можете одеть это когда – но кто знает, когда это будет?

Это понятные причины "держаться" за одежду, но факт остается фактом: у вас есть ограниченное пространство для хранения одежды. Если вам вещь очень дорогая, например, свадебное платье, найдите место для хранения, кроме вашего шкафа. Для двух других категорий: если вы больше года не одевали вещь, избавьтесь от нее. Хотя это может быть трудно.