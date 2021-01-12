Нас ніхто не вчив запам'ятовувати, тому ми лише все "зазубрювали". Але через деякий час все забувалося. Тоді виникає питання, для чого зубрити, якщо можна навчитися запам'ятовувати й ці знання використовувати у житті.

Ідеї 24 підготували поради, як отримувати максимум і використовувати набуті знання на практиці.

Читайте також: Три прості правила: як краще планувати час, щоб більше встигати

Фіксуйте повчальну інформацію та ідеї

Підкреслюйте, виділяйте та обмірковуйте. Мало просто підкреслювати та виділяти шматки тексту. Щоб запам'ятати інформацію, ви повинні її обміркувати.

Розбивайте інформацію на категорії

Фіксуйте, де інформація може бути використана і чому вона вам сподобалася. Наприклад: "Красиві фрази", "Інформація для роботи", "Ідеї, які потребують впровадження".



З книгами джерело розваг не закінчується ніколи / Фото unsplash

Створюйте досьє

Напишіть своїми словами про що книга. Випишіть всі цитати та ключові моменти. Запишіть, які у вас виникли ідеї та думки в процесі читання.

Обговоріть прочитане з друзями

Обговорення значно збільшує цінність прочитаного. Так ви навчитеся формулювати думки та запам'ятаєте прочитане. Та й інакше поглянете на текст.



Чим більше ви читаєте та говорите, тим впевненіше ви себе почуваєте / Фото unsplash

Поставте собі питання про прочитане

Ставлячи собі питання за змістом, ми переходимо від пасивного споживання до активного аналізу.

Прочитайте книгу ще раз

Повторення мати навчання. Коли ви перечитуєте книгу, то відкриваєте для себе інформацію, яку могли не зрозуміти.



Щоб ви не читали, головне – ви поповнюєте свої знання / Фото pixabay

Впровадьте прочитане в життя, але почніть з малого

Нові звички повинні входити в життя майже непомітно. Чим складніша книга, тим більша ймовірність її закинути. Тому міняйте своє життя по трохи, але кожен день.