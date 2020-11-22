Багато людей скаржаться на те, що нічого не встигають, а також хочуть, щоб в добі було більше годин. Та щоб зробити свій день продуктивнішим – потрібно знати декілька простих правил.

Скрізь і все встигнути неможливо. Але, правильно організувавши свій день, можна зробити набагато більше, ніж завжди. Тому Ідеї 24 підготували кілька порад, які допоможуть вам ефективно розпоряджатися своїм часом.

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Тайм-менеджмент, або управління часом – це незамінна річ, якщо ви вирішили змінити своє життя, наприклад зайнятися своїм здоров'ям чи розвинути нові навички для особистісного зростання.

Правильно управляти часом допоможуть наступні нескладні звички:

Для найбільш важливих періодів дня складайте чек-лист



Чек-лист суттєво зекономить ваш час / Фото unsplash

Чек-лист допомагає тримати все під контролем, а тому може суттєво зекономити ваш час. При його складанні варто особливо закцентувати на періодах ранку і вечора – оскільки саме вони визначають, яким буде поточний та наступний день.

Якщо одразу після пробудження розпочати свій ранок з перевірки пошти чи листів в соцмережах, можна легко змарнувати цілу купу часу. Щоб цього не сталося, варто включити в чек-лист очевидні, але важливі речі: вмитися, поснідати, почистити зуби, скласти план на день. Запишіть 3-5 конкретних найважливіших і першочергових дій.

Перш ніж взятися за роботу, сформулюйте бажаний кінцевий результат

Щоб ви не робили, ви маєте знати мету цієї роботи. Наявність цілі дозволить сформулювати проміжні дії, що допоможуть її досягти без відволікання на сторонні речі. Наявність сформульованого кінцевого результату суттєво скорочує час на його досягнення та додає мотивації.

Не бійтеся позбуватися усього зайвого



Уникайте токсичних людей / Фото unsplash

Мабуть, ви зауважували, що спілкування з деякими людьми вас виснажує і забирає енергію, натомість деякі речі, звуки та запахи навпаки надихають та додають вам сили. Тому прислухатися до себе і позбувайтеся всього, що негативно на вас впливає.

Наприклад, дуже поширеним способом марнування часу є вислуховування скарг і проблем від токсичних людей з подальшим осмисленням та поверненням в стан психологічної рівноваги. Цей час краще витратити на власні справи.

Також не зайвим буде позбутися речей, які лише створюють ілюзію задоволення, а насправді лише марнують ваш час. Наприклад, перекур. Окрім шкоди здоров'ю і даремно витраченого часу, він жодним чином не наближає вас до мети. Хибною є й думка про те, що ніби сигарети заспокоюють.

Отож, спробуйте запровадити у себе в житті три вище перелічені правила і ви дуже швидко зможете встигати набагато більше.