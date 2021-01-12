Нас никто не учил запоминать, поэтому мы только все "зазубривали". Но через некоторое время все забывалось. Тогда возникает вопрос, для чего зубрить, если можно научиться запоминать и эти знания использовать в жизни.

Идеи 24 подготовили советы, как получать максимум и использовать полученные знания на практике.

Читайте также: Как лучше планировать время, чтобы больше успевать: три простых правила

Фиксируйте поучительную информацию и идеи

Подчеркивайте, выделяйте и обдумывайте. Мало просто подчеркивать и выделять куски текста. Чтобы запомнить информацию, вы должны ее обдумать.

Разбивайте информацию на категории

Фиксируйте, где информация может быть использована и почему она вам понравилась. Например: "Красивые фразы", "Информация для работы", "Идеи, которые требуют внедрения".



С книгами источник развлечений не заканчивается никогда / Фото unsplash

Создавайте досье

Напишите своими словами о чем книга. Выпишите все цитаты и ключевые моменты. Запишите, какие у вас возникли идеи и мысли в процессе чтения.

Обсудите прочитанное с друзьями

Обсуждение значительно увеличивает ценность прочитанного. Так вы научитесь формулировать мысли и запомните прочитанное, и иначе посмотрите на текст.



Чем больше вы читаете и говорите, тем увереннее вы себя чувствуете / Фото unsplash

Задайте себе вопрос о прочитанном

Задаваясь вопросом по содержанию, мы переходим от пассивного потребления к активному анализу.

Прочитайте книгу еще раз

Повторение мать учения. Когда вы перечитываете книгу, то открываете для себя информацию, которую могли не понять.



Чтобы вы не читали, главное – вы пополняете свои знания / Фото pixabay

Внедряйте прочитанное в жизнь, но начните с малого

Новые привычки должны входить в жизнь почти незаметно. Чем сложнее книга, тем больше вероятность ее забросить. Поэтому меняйте свою жизнь по чуть-чуть, но каждый день.