Как научиться запоминать, а еще и пользоваться этим в жизни
Нас никто не учил запоминать, поэтому мы только все "зазубривали". Но через некоторое время все забывалось. Тогда возникает вопрос, для чего зубрить, если можно научиться запоминать и эти знания использовать в жизни.
Идеи 24 подготовили советы, как получать максимум и использовать полученные знания на практике.
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Фиксируйте поучительную информацию и идеи
Подчеркивайте, выделяйте и обдумывайте. Мало просто подчеркивать и выделять куски текста. Чтобы запомнить информацию, вы должны ее обдумать.
Разбивайте информацию на категории
Фиксируйте, где информация может быть использована и почему она вам понравилась. Например: "Красивые фразы", "Информация для работы", "Идеи, которые требуют внедрения".
С книгами источник развлечений не заканчивается никогда / Фото unsplash
Создавайте досье
Напишите своими словами о чем книга. Выпишите все цитаты и ключевые моменты. Запишите, какие у вас возникли идеи и мысли в процессе чтения.
Обсудите прочитанное с друзьями
Обсуждение значительно увеличивает ценность прочитанного. Так вы научитесь формулировать мысли и запомните прочитанное, и иначе посмотрите на текст.
Чем больше вы читаете и говорите, тем увереннее вы себя чувствуете / Фото unsplash
Задайте себе вопрос о прочитанном
Задаваясь вопросом по содержанию, мы переходим от пассивного потребления к активному анализу.
Прочитайте книгу еще раз
Повторение мать учения. Когда вы перечитываете книгу, то открываете для себя информацию, которую могли не понять.
Чтобы вы не читали, главное – вы пополняете свои знания / Фото pixabay
Внедряйте прочитанное в жизнь, но начните с малого
Новые привычки должны входить в жизнь почти незаметно. Чем сложнее книга, тем больше вероятность ее забросить. Поэтому меняйте свою жизнь по чуть-чуть, но каждый день.
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