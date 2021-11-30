5 кроків до ідеальних віджимань: тренер показав на відео спрощені вправи

Віджимання є однією з базових вправ, яку виконують зазвичай у планці. Але якщо вам ще не вдається ефективно займатися у класичному форматі, існує безліч варіантів, які можуть допомогти почати тренуватися правильно, прогресувати і підвищувати складність.

Віджимання вважається досить простою, але ефективною вправою. Така активність підходить як новачкам, так і досвідченим спортсменам та дозволяє наростити м'язову масу й підвищити витривалість верхньої частини тіла і кора.

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Для того, щоб почати віджиматися, вам не потрібне жодне обладнання. Але тут дуже важлива техніка виконання. Тож якщо над віджиманнями у класичному їх розумінні вам ще треба попрацювати, можна дещо спростити підхід до цієї вправи. Тренер Кирило Торос наочно показав на відео шлях до ідеальної техніки для тих любителів фітнесу, які лише вирішили розвивати м'язову масу.

5 варіантів віджимань: від найпростіших до складних

Стоячи біля стіни: до 30 повторень;

до 30 повторень; Від підвищення: до 30 повторень;

до 30 повторень; Віджимання з колін: до 30 повторень;

до 30 повторень; Опускання корпусу, стоячи у планці, а підіймання – з колін: до 30 повторень;

до 30 повторень; Класичні віджимання.

Якщо у вас виходить зробити 30 повторень, переходьте на наступний рівень.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Віджимання від А до Я. Віджиматиметься кожен!