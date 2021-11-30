Отжимания считается достаточно простым, но эффективным упражнением. Такая активность подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, позволяет нарастить мышечную массу и повысить выносливость верхней части тела и кора.

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Для того чтобы начать отжиматься, вам не нужно ни одно оборудование. Но здесь очень важна техника выполнения. Так что если над отжимками в классическом их понимании вам еще предстоит поработать, можно несколько упростить подход к этому упражнению. Тренер Кирилл Торос наглядно показал на видео путь к идеальной технике для тех любителей фитнеса, которые только решили развивать мышечную массу.

5 вариантов отжиманий: от простейших до сложных

Стоя у стены: до 30 повторений;

От возвышенности: до 30 повторений;

Отжимания с колен: до 30 повторений;

Опускание корпуса, стоя в планке, а подъем – с колен: до 30 повторений;

Классические отжимания.

Важно! Если у вас получается сделать 30 повторений, переходите на следующий уровень.

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Текст публикации Кирилла Тороса: