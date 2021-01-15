Всі ми хочемо, щоб нас поважали. Але важко заслужити повагу інших, якщо сам себе не поважаєш. Погодьтеся: якщо ми не любимо і не цінуємо самих себе, то починаємо звинувачувати інших, і в результаті нас охоплює гнів і депресія.

Ідеї 24 підготували принципи, які допоможуть вам навчитися поважати себе.

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1. Не дозволяйте іншим вказувати, що вам робити

Навчіться не дозволяти іншим вказувати, як вам думати та що робити. Для цього необхідно добре себе знати: свої сильні та слабкі сторони, емоції й прагнення. Не намагайтеся підлаштуватися під бажання і вимоги інших, не прагніть змінитися тільки заради того, щоб комусь догодити.

2. Будьте вірні своїм моральним принципам

Багато хто не поважає себе тому, що колись робили погані вчинки. Забудьте, почніть все спочатку і навчіться любити себе. Адже, погано про себе думаєш – і поводишся відповідно.



Якщо хочете, щоб вас полюбили, для початку – зробіть це самі / Фото pixabay

3. Ваша самооцінка, не повинна залежати від чужих оцінок

Багато з нас формують уявлення про себе, виходячи з того, що говорять інші. Це призводить до справжньої залежності – людина не може нормально себе почувати без схвальних оцінок.

4. Говоріть про себе тільки хороше

Чим частіше ви говорите собі: "Я невдаха, мене ніхто не любить, я себе ненавиджу!" – тим більше вірите цим словам. І навпаки, чим частіше вимовляєте: "Я заслуговую любові та поваги", тим більше починаєте відчувати себе гідним цього.



Самоповага до себе – це перший крок до успіху / Фото pixabay

5. Контролюйте емоції

Самоповага – це вміння керувати емоціями, щоб не завдавати шкоди собі та іншим. Якщо ви безконтрольно проявляєте гнів або образу, то ставите себе в незручне становище, а можливо, і руйнуєте стосунки з навколишніми, і це неминуче знижує вашу самооцінку.

6. Вчіться новому

Намагайтеся урізноманітнити свої інтереси, вчіться новому. Поглиблюючи знання про світ, ви розвиваєте розумові здібності та стаєте цікавим співрозмовником для різних людей.



Нові знання ніколи не завадять / Фото pixabay

7. Навчіться відповідати за своє життя

Почніть з малого: перестаньте переїдати, перейдіть на здорову їжу, пийте більше води. Повірте: навіть ці невеликі зусилля обов'язково підвищать вашу самооцінку.