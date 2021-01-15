Все мы хотим, чтобы нас уважали. Но трудно заслужить уважение других, если сам себя не уважаешь. Согласитесь: если мы не любим и не ценим самих себя, то начинаем обвинять других, и в результате нас охватывает гнев и депрессия.

Идеи 24 подготовили принципы, которые помогут вам научиться уважать себя.

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1. Не позволяйте другим указывать, что вам делать

Научитесь не позволять другим указывать, как вам думать и что делать. Для этого необходимо хорошо себя знать: свои сильные и слабые стороны, эмоции и устремления. Не пытайтесь подстроиться под желания и требования других, не старайтесь измениться только ради того, чтобы кому-то угодить.

2. Будьте верны своим моральным принципам

Многие не уважает себя тому, что когда-то делали плохие поступки. Забудьте, начните все сначала и научитесь любить себя. Ведь если плохо о себе думаешь – и ведешь себя соответственно.



Если хотите, чтобы вас полюбили, для начала – сделайте это сами / Фото pixabay

3. Ваша самооценка не должна зависеть от чужих оценок

Многие из нас формируют представление о себе, исходя из того, что говорят другие. Это приводит к настоящей зависимости – человек не может нормально себя чувствовать без положительных оценок.

4. Говорите о себе только хорошее

Чем чаще вы говорите себе: "Я неудачник, меня никто не любит, я себя ненавижу!" – тем больше верите этим словам. И наоборот, чем чаще произносите: "Я заслуживаю любви и уважения", тем более начинаете чувствовать себя достойным этого.



Самоуважение к себе – это первый шаг к успеху / Фото pixabay

5. Контролируйте эмоции

Самоуважение – это умение управлять эмоциями, чтобы не наносить вред себе и другим. Если вы бесконтрольно проявляете гнев или обиду, то ставите себя в неудобное положение, а возможно, и разрушаете отношения с окружающими, и это неизбежно снижает вашу самооценку.

6. Учитесь новому

Старайтесь разнообразить свои интересы, учитесь новому. Углубляя знания о мире, вы развиваете умственные способности и становитесь интересным собеседником для разных людей.



Новые знания никогда не помешают / Фото pixabay

7. Научитесь отвечать за свою жизнь

Начните с малого: перестаньте переедать, перейдите на здоровую пищу, пейте больше воды. Поверьте: даже эти небольшие усилия обязательно повысят вашу самооценку.