Вік – не перешкода для опанування чогось нового. Навчитися гри на гітарі може кожен! Уроки з інструктором можуть коштувати дорого й при цьому засмучувати відсутністю швидкого прогресу. Ми розкажемо, як самостійно обрати й налаштувати гітару, як правильно тримати інструмент і як вивчити базові акорди.

Щоб розпочати навчання, вам знадобиться інструмент. Є кілька важливих моментів, які слід буде врахувати, купуючи гітару для початківця.

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Як обрати для себе гітару

Новачку слід уникати купівлі гітари у ломбардах, на ринках або в інтернеті. Найкраще звернутися до спеціаліста та завітати до місцевого магазину музичної роздрібної торгівлі.

Якісна гітара може коштувати від 300 до 500 доларів, проте є багато чудових варіантів в діапазоні від 100 до 200 доларів. Можна натрапити на акційні пропозиції, коли у комплекті йдуть необхідні аксесуари, такі як тюнер та сумка для зберігання.

Електрична, акустична чи класична

Хоча це рішення може базуватися на особистих перевагах, проте вважається, що найкращою гітарою для початківців є акустична гітара.

Класичні гітари мають ширший гриф, з чим початківцям буде важко впоратися під час вивчення акордів.

Класичні гітари / Фото Pexels

Електрична гітара розроблена для гри на підсилювачі, що, звісно, потрібно оплачувати додатково.

Акустичні гітари прості та не вимагають майже ніякого додаткового обладнання, що робить їх ідеальними для початківців гітаристів.

Існує безліч факторів, на які слід звернути увагу під час купівлі гітари. Ось кілька кроків, які слід виконати під час перевірки стану гітари:

Повільно проведіть рукою вгору – вниз по довжині грифу гітари. Він повинен бути гладким, без гострих країв. Переверніть гітару та перевірте місце між грифом та основою. Між п'яткою (місцем кріплення грифа і корпусу гітари) та грифом не повинно бути тріщин або прорізів. На передній частині гітари перевірте нижній поріжок. Проведіть пальцем між поріжком і корпусом гітари, щоб переконатися, що немає прорізів. Перевірте висоту струни гітари, натискаючи на перший, другий і третій лад. Ви повинні зробити це з мінімальними зусиллями. Підійдіть до 12-го ладу і змахніть рукою вниз. Відстань від верхнього ладу до нижньої частини струни повинна бути не більше трьох пальців. Якщо поміщається 5 пальців, гітара може мати викривлений гриф або занадто високий поріг.

Як налаштувати гітару

Тепер, коли ви вже на шляху до гри, важливо навчитися налаштовувати гітару. Інструмент може легко вийти з ладу внаслідок зміни температури, навколишнього середовища та регулярної гри.

Як налаштувати гітару / Фото Pexels

Гітарні струни не випадають з мелодії з однаковою швидкістю, тому важливо знати, як повинна звучати кожна струна, коли ви вивчаєте гітарні акорди.

Налаштування гітари передбачає налаштування 6 струн на інструменті. Стандартне налаштування гітари починається з найтовстішої струни з найнижчим тоном (6-ї струни) у верхній частині грифа: E – A – D – G – B – E. Висока струна E – найтонша струна з найвищим звуком внизу грифа, відома як перша струна, і всі інші струни наслідують її звук.

Як налаштувати гітару за допомогою електричного тюнера

Це один з найпростіших способів налаштувати гітару. Замість того, щоб використовувати струни для пошуку правильних тонів, електричний тюнер буде зчитувати та інтерпретувати звукові хвилі. Просто увімкніть тюнер і побринькайте струною. Протягом декількох секунд ви побачите, чи ваша гітара налаштована.

Базові гітарні акорди

Щоб вміти грати улюблену пісню, вам потрібно вивчити гітарні акорди. Скористайтеся зображеннями та інструкціями нижче, щоб дізнатися, як грати кожен акорд.

Акорди / Фото Pexels

Кола на зображеннях означають, куди потрібно розміщувати пальці (I = вказівний, M = середній палець, R = безіменний, P = мізинець). X – це струни, за якими ви не будете грати, тоді як O – це струни, які будуть відтворюватися без будь-яких ладів.

Акорд D

Покладіть вказівний палець на третю струну на другому ладі, середній палець на першу струну на другий лад, а безіменний палець на другу струну на третій лад.

Залиште четверту струну вільною. Проведіть рукою по струнах. Зверніть увагу на звук. Це D-акорд!

Акорд C

Покладіть вказівний палець на другу струну на першому ладі, середній палець на четверту струну на другий лад, а безіменний – на п’яту струну на третій лад.

Залиште першу і другу струни вільними. Проведіть рукою по струнах – і ви почуєте акорд C!

Акорд G

Покладіть середній палець на п’яту струну на другому ладі, безіменний – на шосту струну на третій лад, а мізинець – на першу струну на третій лад

Залиште другу, третю та четверту струну вільними. Проведіть рукою по струнах. Це акорд G!

Акорд мі-мінор

Покладіть середній палець на п’яту струну на другому ладі, а безіменний – на четверту струну на другий лад.

Залиште струни один, два, три та шість вільними. Проведіть рукою. Це акорд мі-мінор!

Як правильно тримати гітару

Упріть гітару в праву ногу

Рекомендується поставити акустичну гітару на праву ногу.

Використовуйте праву руку для стабілізації гітари

Якщо ви граєте на акустичній гітарі, ви повинні покласти руку на неї для того, щоб не було сильного навантаження на плече. Це дасть змогу довший час грати на інструменті без больових відчуттів.

Не використовуйте руку, яка грає лад, щоб підняти гітару

Ваша рука, що грає лад, повинна бути там, лише щоб грати на струнах. Переконайтеся, що ваша гітара у стабільному положенні, не використовуючи руку для ладу. Ви повинні мати можливість швидко рухати рукою вгору і вниз по грифу.

Не нахиляйте гітару назад до себе

Нахил гітари до себе – це звичайний рух для початківців, але це шкідлива звичка. Це спричиняє непотрібну напругу у вашій руці, якої слід уникати.

Будьте уважні до своєї постави

Нарешті, намагайтеся не нахиляти своє тіло надто сильно. Коли ви граєте, сутулитись – це природна тенденція, щоб перевірити, що роблять ваші руки. Іноді це може траплятися, але пам’ятайте про це і докладайте зусиль, щоб спина була рівною під час гри.

Як доглядати за гітарою

Вибір правильних струн

Залежно від того, яку гітару ви обрали, типу музики й, значною мірою, від ваших уподобань, існують різні типи струн, які ви можете використовувати для досягнення дещо різних звуків і тону мелодії.

Для народної та акустичної гітари переконайтеся, що ви купуєте струни, виготовлені для акустичної гітари. На пакуванні буде зазначено приналежність струн.

Вивчення гітарних акордів / Фото Pexels

Струни з круглим намотуванням із бронзи або нержавіючої сталі добре підходять для акустичної гітари. Початківцям та тим, хто має маленькі руки, рекомендується використовувати струни легшого калібру, наприклад, струни .011 або .012, оскільки на них легше грати й вони не такі жорсткі під час вивчення гітарних акордів.

Ті, у кого більші руки та більш просунуті навички, можуть використовувати важчі струнні калібри. Чим більший калібр, тим ширші струни в діаметрі.

Гравці на класичних гітарах використовують нейлонові струни, виготовлені спеціально для класичних гітар. Для електрогітар можна використовувати струни з нікелю або нержавіючої сталі.

Сміливо експериментуйте з різними типами струн, щоб знайти набір, який найкраще підходить саме вам або вашій конкретній гітарі.

Очищення струн

М'які тканини з мікрофібри добре чистять струни гітари. Витирайте струни після кожного ігрового сеансу, щоб допомогти уникнути бруду та відтягнути природний процес окислення, який з часом руйнує матеріал ваших струн.

Оскільки струни розтягуються на гітарі протягом тривалого періоду, напруга цього натягу разом з окисленням, що накопичується, може призвести до того, що струни стають тьмяними. Вони будуть звучати гірше, якщо грати акордами, і їх буде важче тримати в тонусі. Потреба в постійному налаштуванні може бути ознакою того, що вам потрібно замінити струни.

Очищення грифу

Ви можете використовувати ту ж тканину з мікрофібри, що й для струн, щоб натирати гриф гітари після щоденного використання.

Очищення основи гітари

Для щоденного використання рекомендується використовувати одну й ту ж тканину для чищення. Зверніться до виробника щодо затверджених поліролів для вашої конкретної гітари, але здебільшого більшість готових гітарних та автомобільних поліролів чудово працюють на лакованих частинах корпусу.

Якщо ви чистите електричну гітару, переконайтеся, що не торкаєтесь звукознімачів чи електронного обладнання будь-якою рідиною, включаючи поліроль, оскільки це може зіпсувати електроніку у вашому інструменті.

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Тепер, коли ви озброєні інформацією, повинні розуміти, що все залежить тільки від вас. Використовуйте всі можливі шляхи та способи для навчання грі на гітарі.

Знайдіть час, щоб ознайомитись з усіма ресурсами, які потрібні для навчання. Навчання грі на гітарі може бути складним завданням, але це не повинно викликати напругу та дискомфорт.

Для розвитку кожної навички потрібна велика кількість практики. Залишайтеся відданими своїй справі, і ви невдовзі заграєте улюблені пісні!