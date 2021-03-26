Возраст – не помеха в освоении нового. Научиться играть на гитаре может каждый! Уроки с инструктором могут стоить дорого и при этом огорчать отсутствием быстрого прогресса. Рассказываем, как самостоятельно подобрать и настроить гитару, как правильно держать инструмент и как выучить базовые аккорды.

Чтобы начать обучение, вам понадобится инструмент. Есть несколько важных моментов, которые нужно будет учесть, покупая гитару для начинающего.

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Как выбрать для себя гитару

Новичку следует избегать покупки гитары в ломбардах, на рынках или в интернете. Лучше всего обратиться к специалисту и посетить местный магазин музыкальной розничной торговли.

Качественная гитара может стоить от 300 до 500 долларов, однако есть много замечательных вариантов в диапазоне от 100 до 200 долларов. Можно встретить акционные предложения, когда в комплекте идут необходимые аксессуары, такие как тюнер и сумка для хранения.

Электрическая, акустическая или классическая

Хотя это решение может базироваться на личных предпочтениях, однако считается, что лучшей гитарой для начинающих является акустическая гитара.

Классические гитары имеют более широкий гриф, с чем начинающим будет трудно справиться при изучении аккордов.

Классические гитары / Фото Pexels

Электрическая гитара разработана для игры на усилителе, конечно, нужно оплачивать дополнительно.

Акустические гитары простые и не требуют почти никакого дополнительного оборудования, что делает их идеальными для начинающих гитаристов.

Существует множество факторов, на которые следует обратить внимание при покупке гитары. Вот несколько шагов, которые следует выполнить при проверке состояния гитары:

Медленно проведите рукой вверх – вниз по длине грифа гитары. Он должен быть гладким, без острых краев. Переверните гитару и проверьте место между грифом и основанием. Между пяткой (местом крепления грифа и корпуса гитары) и грифом не должно быть трещин или проемов. На передней части гитары проверьте нижний порожек. Проведите пальцем между порожком и корпусом гитары, чтобы убедиться, что нет проемов. Проверьте высоту струны гитары, нажимая на первый, второй и третий лад. Вы должны сделать это с минимальными усилиями. Подойдите к 12-му ладу и взмахните рукой вниз. Расстояние от верхнего лада в нижней части струны должно быть не более трех пальцев. Если помещается 5 пальцев, гитара может иметь искривленный гриф или слишком высокий порог.

Как настроить гитару

Теперь, когда вы уже на пути к игре, важно научиться настраивать гитару. Инструмент может легко выйти из строя вследствие изменения температуры, окружающей среды и регулярной игры.

Как настроить гитару / Фото Pexels

Гитарные струны не выпадают из мелодии с одинаковой скоростью, поэтому важно знать, как должна звучать каждая струна, когда вы изучаете гитарные аккорды.

Настройка гитары предусматривает настройку 6 струн на инструменте. Заводская установка гитары начинается с самой толстой струны с низким тоном (6-й струны) в верхней части грифа: E – A – D – G – B – E. Высокая струна E – самая тонкая струна с высоким звуком внизу грифа, известная как первая струна, и все прочие струны подражают её звуку.

Как настроить гитару с помощью электрического тюнера

Это один из самых простых способов настроить гитару. Вместо того, чтобы использовать струны для поиска правильных тонов, электрический тюнер будет считывать и интерпретировать звуковые волны. Просто включите тюнер и побренчите струной. В течение нескольких секунд вы увидите, или ваша гитара настроена.

Базовые гитарные аккорды

Чтобы уметь играть любимую песню, вам нужно изучить гитарные аккорды. Воспользуйтесь изображениями и инструкциями ниже, чтобы узнать, как играть каждый аккорд.

Аккорды / Фото Pexels

Круги на изображениях означают, куда нужно размещать пальцы (I = указательный, M = средний палец, R = безымянный, P = мизинец). X – это струны, по которым вы не будете играть. Тогда O – это струны, которые будут воспроизводиться без каких-либо ладов.

Аккорд D

Положите указательный палец на третью струну на втором ладу, средний палец на первую струну на второй лад, а безымянный палец на вторую струну на третий лад.

Оставьте четвертую струну свободной. Проведите рукой по струнам. Обратите внимание на звук. Это D-аккорд!

Аккорд C

Положите указательный палец на вторую струну на первом ладу, средний палец на четвертую струну на второй лад, а безымянный – на пятую струну на третий лад.

Оставьте первую и вторую струны свободными. Проведите рукой по струнам – и вы услышите аккорд C!

Аккорд G

Положите средний палец на пятую струну на втором ладу, безымянный – на шестую струну на третий лад, а мизинец – на первую струну на третий лад.

Оставьте вторую, третью и четвертую струну свободными. Проведите рукой по струнам. Это аккорд G!

Аккорд ми-минор

Положите средний палец на пятую струну на втором ладу, а безымянный – на четвертую струну на второй лад.

Оставьте струны один, два, три и шесть свободными. Проведите рукой. Это аккорд ми-минор!

Как правильно держать гитару

Уприте гитару в правую ногу

Рекомендуется поставить акустическую гитару на правую ногу.

Используйте правую руку для стабилизации гитары

Если вы играете на акустической гитаре, вы должны положить на нее руку, для того, чтобы не было сильной перегрузки на плечо. Это позволит дольше играть на инструменте без болевых ощущений.

Не используйте руку, которая играет по струнам, чтобы поднять гитару

Ваша рука, которая играет по струнам, должна быть там, только чтобы играть на струнах. Убедитесь, что ваша гитара неподвижна, не используя руку для лада. Вы должны иметь возможность быстро двигать рукой вверх и вниз по грифу.

Не наклоняйте гитару обратно к себе

Наклон гитары к себе – это обычное движение для начинающих, но это вредная привычка. Это приводит к ненужному напряжению в вашей руке, которого следует избегать.

Будьте внимательны к своей осанке

Наконец, старайтесь не наклонять свое тело слишком сильно. Когда вы играете, горбиться – это естественная тенденция, чтобы проверить, что делают ваши руки. Иногда это может случаться, но помните об этом и прилагайте усилия, чтобы спина была ровной во время игры

Как ухаживать за гитарой

Выбор правильных струн

В зависимости от того, какую гитару вы выбрали, типа музыки и в значительной степени от ваших предпочтений, существуют различные типы струн, которые вы можете использовать для достижения несколько различных звуков и тона мелодии.

Для народной и акустической гитары убедитесь, что вы покупаете струны, изготовленные для акустической гитары. На упаковке будет указана принадлежность струн.

Изучение гитарных аккордов / Фото Pexels

Струны с круглой намоткой из бронзы или нержавеющей стали хорошо подходят для акустической гитары. Начинающим и тем, кто имеет маленькие руки, рекомендуется использовать струны легкого калибра, например, струны .011 или .012, поскольку на них легче играть и они не такие жесткие во время изучения гитарных аккордов.

Те, у кого большие руки и более продвинутые навыки, могут использовать тяжелые струнные калибры. Чем больше калибр, тем толще струны в диаметре.

Игроки на классических гитарах используют нейлоновые струны, изготовленные специально для классических гитар. Для электрогитар можно использовать струны из никеля или нержавеющей стали.

Смело экспериментируйте с различными типами струн, чтобы найти набор, который лучше всего подходит именно вам или вашей конкретной гитаре.

Очистка струн

Мягкие ткани из микрофибры хорошо чистят струны гитары. Вытирайте струны после каждого игрового сеанса, чтобы помочь избежать грязи и оттянуть естественный процесс окисления, который со временем разрушает материал ваших струн.

Поскольку струны растягиваются на гитаре в течение длительного периода, напряжение этого натяжения вместе с окислением, что накапливается, может привести к тому, что струны становятся тусклыми. Они будут звучать хуже, если играть аккордами, и их будет труднее держать в тонусе. Потребность в постоянной настройке может быть признаком того, что вам нужно изменить свои струны.

Очистка грифа

Вы можете использовать ту же ткань из микрофибры, что и для струн, чтобы натирать гриф гитары после ежедневного использования.

Очистка основы гитары

Для ежедневного использования рекомендуется использовать ту же ткань для чистки. Обратитесь к производителю касательно утвержденных полиролей для вашей конкретной гитары, но, как правило, большинство готовых гитарных и автомобильных полиролей прекрасно работают на лакированных частях корпуса.

Если вы чистите электрическую гитару, убедитесь, что не касаетесь звукоснимателей или электронного оборудования любой жидкостью, включая полироль, так как это может испортить электронику в вашем инструменте.

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Теперь, когда вы вооружены информацией, то должны понимать, что все зависит только от вас. Используйте все возможные пути и способы для обучения игре на гитаре.

Найдите время, чтобы ознакомиться со всеми ресурсами, которые нужно для обучения. Обучение игре на гитаре может быть сложной задачей, но это не должно вызывать напряжение и дискомфорт.

Для развития каждого навыка требуется большое количество практики. Оставайтесь преданными своему делу, и вы вскоре заиграете любимые песни!