Як накачати тіло без жодного руху: статичне тренування у відео

Через стереотипні думки статичні тренування дуже недооцінені. А це – чудовий спосіб зміцнити м'язи по усьому тілу.

Здавалося б, чим швидше ми рухаємося та з чим більшою вагою працюємо, тим ефективніші будуть тренування. Але ні. Добитися хороших результатів можна й вправами на статику. Вони потрібні для того, аби задіяти у роботу повільний тип м'язових волокон. Крім цього, такий формат занять зміцнює міофасцію – сполучну тканину, що оточує мускулатуру та зв'язки. У результаті розвиваються не лише конкретні м'язи, а й поліпшується здатність тіла працювати пов'язано.

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Тренер Кирило Торос показав, як працювати над своїм тілом, при цьому узагалі не рухаючись. Спойлер: це не так легко, як видається на перший погляд.

Статичне тренування: 6 домашніх вправ

Вправа "стілець": 20 секунд;

20 секунд; Відведення ноги убік: по 20 секунд на кожну ногу;

по 20 секунд на кожну ногу; Планка: 20 секунд;

20 секунд; Планка на зігнутих руках: 20 секунд;

20 секунд; Вправа "човник": 20 секунд:

20 секунд: Вправа "зворотний човник": 20 секунд.

Короткий гайд з тренування

Кожну вправу виконуйте по 20 секунд;

Робіть 3 кола;

Відпочивайте між вправами 30 секунд, а між підходами – 1 хвилина.

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням та заминку після нього.

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Текст публікації Кирила Тороса:

СТАТИКА

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На зв'язку @kirill.toros, сьогодні у нас перше тренування. Рухатися практично не потрібно, що зараз дуже актуально. Але насправді це все дуже важко. Рекомендую спробувати та відчути своє тіло по-новому.

Статичні вправи потрібні у тому, щоб задіяти у роботі повільний тип м'язових волокон. Крім цього, вправи на статику зміцнюють міофасцію – сполучну тканину, що оточує мускулатуру та зв'язки. У результаті розвиваються як конкретні м'язи, так й поліпшується здатність тіла працювати пов'язано.

Тренування:

3 кола

Планка 20 секунд

Планка на зігнутих руках 20 секунд

Стілець 20 секунд

Відведення ноги убік (другу ногу робимо в цьому ж підході) 20 секунд

Човен 20 секунд

Зворотний човен 20 секунд

Відпочинок між вправами 30 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням та заминку після тренування. Наукові дослідження показують, що статичні тренування покращують міцність зв'язок та сухожилля, підвищуючи при цьому їх еластичність.