Так, оскільки підтягування – одна з основних вправ, то саме час навчитися її виконувати, аби потім не гаяти час і одразу приступити до занять. Актуальна ця інформація не лише для новачків, які лише планують записатися у фітнес-клуб чи почати займатися вдома, а й досвідчені спортсмени зможуть освіжити свої навики.

І ще 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV

Беручи до уваги те, що у підтягуванні активно задіяна мускулатура всієї верхньої частини тіла (спини, плечей, рук і корпусу), то атлетам-початківцям слід розвивати ці зони регулярними силовими тренуваннями. Підійдуть різні вправи на спину зі штангою та гантелями (наприклад, станова тяга, тяга у нахилі, тяга верхнього блоку до грудей сидячи).

Важливо! Під час виконання вправ пам'ятайте про помірну вагу та стабільний темп.

Тоді, виконуючи вправу на турніку, насамперед необхідно почати відчувати, як у роботу включаються найширші м'язи спини. Інакше ви підтягуватиметеся лише силою рук, без залучення спини.

Лайфхак! На початкових етапах внизу турніка можна натягувати еластичний джгут, який виштовхуватиме вас вгору.

Читайте також Лише два рухи: як за 2 хвилини зняти напругу у шиї за допомогою тенісного м'ячика

Ще тільки плануєте підписатись на OLL.TV? Якраз чудовий час це зробити, адже до різдвяно-новорічних свят OLL.TV розігрує телевізори! Усе, що потрібно, – оформити підписку за 1 гривню або придбати будь-який інший пакету сервісу та чекати результати щоденного розіграшу. Не проґавте шанс зустріти Новий рік із новим телевізором!

Текст публікації Smidyuk Academy:

Як навчитися підтягуватися новачкові.

Необхідно почати відчувати залучення найширших м'язів спини до роботи. Інакше ви зіткнетеся з тим, що виробиться звичка тягнути тіло нагору силою м'язів рук. Оскільки в цій вправі активно задіяна мускулатура всієї верхньої частини тіла (спини, плечей, рук і корпусу), то атлетам-початківцям слід розвивати ці зони за допомогою регулярних силових тренувань. Підійдуть різні вправи на спину зі штангою та гантелями (наприклад, станова тяга, тяга у нахилі, тяга верхнього блоку до грудей сидячи). Але пам'ятаємо про помірну вагу та стабільний темп.

А ще на початкових етапах внизу турніка можна натягувати еластичний джгут, який виштовхуватиме вас вгору.