Так, оскільки підтягування – одна з основних вправ, то саме час навчитися її виконувати, аби потім не гаяти час і одразу приступити до занять. Актуальна ця інформація не лише для новачків, які лише планують записатися у фітнес-клуб чи почати займатися вдома, а й досвідчені спортсмени зможуть освіжити свої навики.
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Беручи до уваги те, що у підтягуванні активно задіяна мускулатура всієї верхньої частини тіла (спини, плечей, рук і корпусу), то атлетам-початківцям слід розвивати ці зони регулярними силовими тренуваннями. Підійдуть різні вправи на спину зі штангою та гантелями (наприклад, станова тяга, тяга у нахилі, тяга верхнього блоку до грудей сидячи).
Тоді, виконуючи вправу на турніку, насамперед необхідно почати відчувати, як у роботу включаються найширші м'язи спини. Інакше ви підтягуватиметеся лише силою рук, без залучення спини.
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Текст публікації Smidyuk Academy:
Як навчитися підтягуватися новачкові.
Необхідно почати відчувати залучення найширших м'язів спини до роботи. Інакше ви зіткнетеся з тим, що виробиться звичка тягнути тіло нагору силою м'язів рук. Оскільки в цій вправі активно задіяна мускулатура всієї верхньої частини тіла (спини, плечей, рук і корпусу), то атлетам-початківцям слід розвивати ці зони за допомогою регулярних силових тренувань. Підійдуть різні вправи на спину зі штангою та гантелями (наприклад, станова тяга, тяга у нахилі, тяга верхнього блоку до грудей сидячи). Але пам'ятаємо про помірну вагу та стабільний темп.
А ще на початкових етапах внизу турніка можна натягувати еластичний джгут, який виштовхуватиме вас вгору.