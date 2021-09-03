5 дієвих вправ з гумкою для сідниць, які замінять спортзал: відео домашнього тренування

Із завершенням літа, здавалося б, й мотивація зникла, адже сезон відпусток позаду і не потрібно хвилюватися за лишні кілограми. Але що, якщо ми скажемо, що осінь – теж вдала пора для занять спортом. І у нас уже готовий перший комплекс вправ для сідниць. Гайда тренуватися разом з Ідеї 24!

З приходом осені погода погіршується, і ми не так часто виходимо з дому на тривалі прогулянки. Пропонуємо цей час витратити з користю – працюйте вдома над тілом мрії. Короткі домашні тренування – те що треба!

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Фітнес-тренерка Катерина Кононова підготувала сет вправ для сідниць. Усе, що вам потрібно – фітнес-гумка, килимок і 10 хвилин вільного часу.

Кругова домашнє тренування для сідниць

Присід + розведення стегон: 20 повторень;

20 повторень; Розніжка: по 15 повторень;

по 15 повторень; Перерозгинання стегна в колінно-кистьовій позі: 20 повторень;

20 повторень; Відведення стегна в сторону у колінно-кистьовій позі: 20 повторень;

20 повторень; Сідничні місток з розведенням стегон: 20 повторень.

Вдалого тренування!

усі вправи виконуйте одну за одною. Постарайтеся зробити 3 – 5 кругів.

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Текст публікації Катерини Кононової:

Кругове тренування. 3-5 раундів.

Прісед + розведення стегон - 20 повторень;

Розніжка - по 15 повторень;

Перерозгинання стегна в колінно-кистьовій - 20 повторень;

Відведення стегна в колінно-кистьовій - 20 повторень;

Сідничні місток з розведенням стегон - 20 повторень.