С приходом осени погода ухудшается, и мы не так часто выходим на длительные прогулки. Предлагаем это время потратить с пользой – работайте дома над телом мечты. Короткие домашние тренировки – то что надо!

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Фитнесс-тренер Екатерина Кононова подготовила сет упражнений для ягодиц. Все, что вам нужно – фитнесс-резинка, коврик и 10 минут свободного времени.

Круговая домашняя тренировка для ягодиц

Присест + разведения бедер: 20 повторений;

Разножка: по 15 повторений;

Переразгибание бедра в коленно-кистевой позе: 20 повторений;

Отведение бедра в сторону в коленно-кистевой позе: 20 повторений;

Ягодичный мостик с разведением бедер: 20 повторений.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте одно за другим. Постарайтесь сделать 3 – 5 кругов.

Удачной тренировки!

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Текст публикации Екатерины Кононовой:

Круговая тренировка. 3-5 раундов.